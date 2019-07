Maradjunk mindig mozgásban!

Itt a nyár, amikor mindenki többet mozog, amikor jó kint lenni a friss levegőn. Ideje hát önnek is átváltania egy aktívabb életre – amit az egészsége is meghálál majd. Egy könnyű séta, egy kerékpártúra? Mindegy, melyiket választja, a mozgás csak jót tehet!

Magyarország az elhízással és a keringési rendszert érintő betegségekkel kapcsolatos statisztikák élmezőnyében helyezkedik el. Sok olyan probléma van, amin a mozgás javíthatna: a depreszszió, a szorongás, vagy akár a mozgásszervi és az emésztési problémák. A számok mégis azt mutatják, hogy nem nagyon sportolunk, sokak életéből hiányzik a testedzés. Pedig megérné a belefektetett idő és energia, mert a mozgáshiány pénzben kimutathatóan is sokba kerül.

A legjobb az lenne, ha mindenki egész életében mozogna, már fiatalkorától kezdve, és soha nem hagyná abba, legfeljebb az évei számához, az egészségi állapotához igazítaná annak mennyiségét és típusát. Az ajánlott menynyiség a WHO szerint heti 150 perc mérsékelt intenzitású kardiomozgás, ami lehet futás, úszás, gyaloglás, kerékpározás is. S hogy mi a mérsékelt intenzitás? Úgy mozogjunk, hogy az 30–60 percig fenntartható legyen, egy kicsit megizzasszon, elfáraszszon, de ne legyünk tőle roszszul. Ezt még jó lenne kiegészíteni heti 2 × 30 perc izomerősítő mozgással. Ha pedig képes emelni az intenzitáson, akkor kevesebb idő is elég! A lényeg, hogy lehetőleg minden másnap sportoljunk legalább 30 percet.

Védelem és megelőzés

Vannak, akik ki sem bírják edzés nélkül, mások jobban szeretik a kényelmet. Pedig az egészségük érdekében nekik is meg kellene találniuk azt a mozgásformát, amit örömmel végeznek, és be tudnak illeszteni a hétköznapjaikba.

Az említett 150 + 60 perc az a minimumérték, ami hosszú távon véd a keringési rendszer betegségei ellen, sőt a már kialakult állapoton is képes javítani. A kardiomozgások a cukorbetegekre is kedvezően hatnak, az edzés után 24–48 óráig tart a mozgás vércukorszint- csökkentő hatása, és az edzések hosszú távon befolyásolják az inzulinérzékenységet is. Az erősítés, az izomépítés a csontritkulás és a korral járó izomvesztés ellen hatnak.

Hogyan kezdjünk hozzá?

A lényeg a fokozatosság! Fontos, hogy tisztában legyünk az egészségi állapotunkkal, mert az a legveszélyesebb, ha valakinek valamilyen kezeletlen problémája van. Ilyenkor, de természetesen ismert megbetegedés, nagyobb túlsúly, magasabb életkor esetén is érdemes orvossal konzultálni. A fittség és a pulzuszónák meghatározásához hasznos a terheléses vizsgálatok elvégzése. A leggyakoribb hiba éppen az, hogy a passzív életmódból kilépve a nagy elhatározás után valaki túl sokat akar. Ilyenkor könnyen elveszítheti a kedvét, hiszen azt érzi: nem tudja teljesíteni a valószínűleg nem is reá lis célokat. Ez azokra is igaz, akiknek nincs sportmúltjuk, de azoknál is bekövetkezhet, akik korábban rendszeresen edzettek, ám túl sok időt hagytak ki. Az életkor előrehaladtával, illetve ahogy az esetleges betegségek, például a diabétesz, a magas vérnyomás, az elhízás és annak velejárói jelentkeznek, egyre nehezebb lesz elkezdeni a mozgást.

Így válasszon!

Az, hogy kinek milyen mozgás jó, nem is annyira az életkortól, mint inkább a fizikai állapottól függ. Egy túlsúlyos fiatalnak nem ajánlott a futás, míg lehet, hogy egy idősebb, de fittebb ismerőse könnyedén rója a köröket.