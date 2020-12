Mára szinte elfelejtett karácsonyi népszokások

A karácsonnyal kapcsolatos, ma már szinte alig élő szokások gyökerei egészen a középkorig nyúlnak vissza. E hajdan népszerű és széles körben betartott hagyományokat, rituálékat elevenítjük most fel.

Kezdjük mindjárt a karácsony előestéjének, szentestének az elnevezésével, amelyet hajdanán a „karácsony szenvedjének” is hívták. Ez az „újszövetségi Ádám” fogadására való felkészülést jelentette, örömmel vállalt böjti nap volt, amely böjtöt aztán az egyház eltörölt. Ezen az ünnepen különböző használati tárgyakkal ékesítették fel a terített asztalt, sőt még az asztal alá is helyeztek el ezekből azért, hogy azok a következő évben még hatékonyabban lássák el feladatukat. Ilyen volt például a kaszakő, a tehénlánc, amit az asztal lábára tekertek, de a borona és az ekevas is gyakran megjelent. Egyes vidékeken az asztal alá szénát szórtak, hogy így biztosítsanak kényelmes pihenőhelyet az éj leple alatt a házba betérőknek, azaz az angyaloknak. A terített asztalra a bő termés, a jó szerencse reményében helyeztek el a fentebb említett tárgyakból, de gyakori volt, hogy magából a termésből is tettek az asztalra: búzát, árpát, gabonaféléket. Az asztal megterítése a szent­esti rituálék egyik fontos állomása volt.

Bizonyos tájegységeken még máig élő szokás, hogy a családtagok az ünnepi asztalnál közösen fogyasztanak almát, fokhagymát, mézet. A gerezdekből álló fokhagyma a családot és annak összetartozását jelképezte. A család feje tehát a fokhagymát annyi részre osztotta, ahány főből állt a család. Majd a gerezdeket mézbe mártva közösen fogyasztották el. A méz ugyanis az emberek és maga Jézus összetartozását szimbolizálja, mert úgy tartották, a hogy a méhek Szűz Mária könnyeiből vannak, nem kimúlnak, hanem akár az emberek, meghalnak. Az asztalra a terítésnél oda kellett kerüljön a só, mivel azzal a tehenet lehetett gyógyítani, a bors, amivel a szárnyasok termékenységét fokozták, illetve a tojás, amely szinte minden jószágnak orvosságként volt adható.

Az az évi termésből is tettek az ünnepi asztalra

Karácsonykor az emberek visszakérték egymástól a kölcsönadott dolgaikat, nehogy azok valamiféle boszorkányságot szenvedjenek. Kölcsönt ilyenkor nem kértek senkitől és nem adtak senkinek. Vendégségbe nem mentek és vendéket sem szívesen fogadtak portájukon, kivéve a regö­lőket, kántálókat vagy akik az ünnepet jöttek köszönteni. A házat, s az egész portát kitakarították e jeles ünnepre, sőt még a háznál tartott állatok óljait is, hiszen nem más, mint Jézus Krisztus eljövetelét várták. Karácsony ünnepének első napján az ágyból a régi szalmát kidobták, és frisset tettek a helyébe, hogy megelőzzék a betegségeket. Egyes vidékeken a szalmát terítettek szét a portán, hogy a Betlehem felé tartó Mária és József tudjon min megpihenni a háznál. A karácsonyi asztalról leszedett gyümölcsökből, az alóla kivetett szalmából a jószágnak is adtak, hogy azok is részesüljenek a karácsonyi csodából, és áldás kísérje őket a következő esztendőben.

E szokások nagy része a mai urbánus világban majdnem teljesen a feledés homályába veszett, bár egyes tájakon részletekben máig élnek tovább, a szakirodalom szerint leginkább ott, ahol nem szokás a karácsonyfa-állítás.