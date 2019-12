Már ötödször versengnek halfőzésben Kulcson

Már ötödik alkalommal rendezték meg karácsony szent­estéje előtt egy nappal a nagy halfőző versenyt, ahol a mostoha időjárás ellenére is rengetegen gyűltek össze a faluház előtti téren a rendezvény helyszínén.

Bár gasztro-megmérettetésre invitált a rendező önkormányzat, az elkészült hal­ételek vetélkedése mellett mégis az ünnep közeledtével inkább jó kedvű közösségi esemény volt a kulcsi főzővetélkedő. Minden évben, így most is több mint száz adag közösségi halászlé is készült, amit meg lehet kóstolni a helyszínen és rászorulók asztalára is kerül belőle szentestére.

Már reggel nyolc óra után szállingóztak a csapatok a helyszínre, a regisztráció és nevezési kötelezettség után mind a tizenegy csapat elfoglalta a helyét, és megkezdődött a halételkészítés. A program szerint déli tizenkettő és délután egy óra között kellett leadni az elkészült versenymunkákból kóstolót a zsűrinek. A halfőző rangadó ítészei Posch János önkormányzati képviselő, Lukács-Papp Jolán, a közelmúltban Kulcson is nagy sikerrel fellépő Szironta együttes képviselője, Budavári Árpád rendőr ezredes és Jáger Tibor, a Horgászegyesületek Velencei-tavi és Duna menti Szövetségének elnöke, aki egyben a kulcsi döntőbizottság elnöke is volt. A tizenegy induló csapat tizennégy halétele közül halászlé kategóriában a díjat a ­Kár-ász elnevezésű csapat nyerte el, amely jövőre a közösségi halászlét főzi majd. Az egyéb halétel kategóriában a Kulcsi Sportegyesület érdemelte ki a legjobb címet, a különdíjat pedig az étel kiemelkedően jó külleme és tálalása okán a Kulcsi Halevők csapata vitte haza. Így karácsony környékén, amikor a legtöbbünk asztalán szerepelnek halételek, nem követek el nagy merényletet, ha ízlelőbimbó-ingerlő felsorolást teszek az elkészült ételekről beszámolva, mert kóstoltam harcsapaprikást túrós csuszával, amelyet maga a kulcsi polgármester szedett nekem, ettem különleges halfasírtot, és halat sütve és rántva is, versenyen kívül pedig csak az íze kedvéért haltepertőt.

A gasztronómiai élmények remek kiegészítése volt a faluház előtti színpadon fellépő kulcsi gyerekek különleges betlehemes műsora és a napot egy sztárfellépő koronázta meg, a Megasztárból ismertté vált, és az Euroviziós Dalfesztiválon a döntőig menetelő Pápai Joci-koncerten szórakozhattak a résztvevők.