Mancs a bajban – gyűjtés lesz városunkban is

Az ország harmincöt támogatott szervezete között van a Dunaújvárosi Állatvédő Egyesület

A SPAR Magyarország Kft. az Országos Állatvédőrség Alapítvány szakmai koordinálásával május 15-én és 16-án állateledelgyűjtő akciót szervez országosan az Interspar hipermarketekben. Mint arról a vállalat beszámolt, öt budapesti és huszonnyolc vidéki áruházban nyílik lehetőség arra, hogy a vásárlók bevonásával segítsék a bajba jutott állatokat, illetve az állatvédő civil szervezetek munkáját.

Dunaújváros két szempontból is érintett: az egyik, hogy a Béke körúti nagy­áruházban is gyűjtik majd az adományokat. A másik, hogy a helyi felajánlásokat helyi egyesület, a Dunaújvárosi Állatvédő Egyesület (DÁV) kapja. Böröcz Balázs, a DÁV mentéskoordinátora elmondta, az alapítvány már korábban is felkereste őket a szervezett adománygyűjtés lehetőségével, amelyhez örömmel csatlakoztak. Az együttműködés által nyílik alkalom most is arra, hogy mindennapi munkájukhoz, a gondnokságuk alatt lévő mentett állatok ellátásához tárgyi adományokat gyűjthessenek. – Kölyöktápokra, pórázokra, vegyszerekre, illetve madáreleségre van most a legnagyobb szükségünk, de minden mást is köszönettel fogadunk a támogatóktól – mondta Balázs. Szombaton és vasárnap 10–16 óra között lehet felajánlásokat tenni.

Mint arról az üzletlánc beszámolt, a SPAR több mint tíz éve segíti adományokkal a hazai menhelyek, állat- és vadasparkok gondozómunkáját. 2011-től az áruházakban feleslegessé váló, kereskedelmi forgalomba nem hozható vagy onnan kivont termékeket ezeknek a szervezeteknek ajánlja fel. A vállalat 2013 óta működik együtt az Országos Állatvédőrség Alapítvánnyal, amely a partnerszervezeteivel havi rendszerességgel szervez állateledel-gyűjtéseket a SPAR üzleteiben. A mostani, „Mancs a bajban!” állateledel-gyűjtés az első, amikor is országosan csatlakoznak a hipermarket üzleteik, és harmincöt állatvédő szervezetet támogathatnak a vásárlók.

– A közösségteremtő kezdeményezéssel kiállunk a nehéz sorsú kisállatok mellett, példát mutatunk másoknak, és számítunk a vásárlóink hagyományosan erős együttműködő aktivitására – mondta Maczelka Márk, a SPAR kommunikációs vezetője.