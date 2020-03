Máig ismeretlen a gyilkosság elkövetője és annak indítéka is 

1986. február 28-án Stockholmban merénylet áldozatává vált Olof Palme svéd miniszterelnök, akit közvetlen közelről, a moziból hazafelé menet lőtt meg halálosan egy máig ismeretlen támadó.

Történelem

Az 1969 óta szociáldemokrata színekben tevékenykedő politikust két alkalommal is megválasztották az északi ország miniszterelnökévé. Gyakran került szembe a hidegháborús időszak meghatározó hatalmaival, ellenezte a szovjetek 1968-as csehszlovákiai beavatkozását, és elítélte a vietnámi háborút is.

Dél-Afrika kapcsán pedig Margaret Thatcher brit miniszterelnökkel is többször összekülönbözött, viszont rokonszenvezett a kubai diktátorral, Fidel Castróval. Támogatta továbbá a fejlődő afrikai, ázsiai és latin-amerikai országokat, harcolt az elnyomás ellen, ezért sok támogatója, de egyben sok ellensége is volt.

Olof Palme mindössze 59 esztendős volt, amikor meggyilkolták. A moziban a Mozart fivérek című új svéd filmet nézték meg egy hirtelen ötlettől vezérelve. Még előre jegyet sem igényeltek, sorban álltak a pénztárnál, aztán elfoglalták a helyüket. Gyalog indultak hazafelé, amikor a gyilkos közvetlen közelről, több lövést adott le a politikusra, majd a szűk mellékutcákon át elmenekült. A miniszterelnök azonnal meghalt, felesége könnyebben megsebesült.

A halála utáni nyomozás végül is eredménytelenül zárult, a merénylő kilétét máig homály fedi, több találgatás is szárnyra kelt az ügy kapcsán, de a kiváltó okot nem sikerült kideríteni.

Ki is volt Olof Palme, aki január 30-án lett volna 93 éves?

Olof Palme 1927. január 30-án született Stockholm, Östermalm nevű városrészében, egy nagypolgári családban. Nagyapja biztosítási vállalkozóként, illetve liberális politikusként tevékenykedett, majd parlamenti képviselőnek választották. Apja, Gunnar Palme pedig a svéd Thule biztosító cég vezérigazgatója volt.

Az ifjú Palme egyetemi tanulmányait az USA-ban kezdte, de jogi diplomáját már Svédországban szerezte meg. Sokat utazott már diákévei alatt is, sokat tapasztalt, ezért nem meglepő, hogy egyre inkább a szociáldemokrata politikai irányzatot kezdte magáénak vallani. Egy évig a Svéd Egyesült Diákszövetség elnöke volt, majd 1958-ban szociáldemokrata képviselőként bekerült a svéd parlament felsőházába. 26 évesen lett Tage Erlander miniszterelnök személyi titkára, 1963-tól tárca nélküli, kommunikációs, majd oktatási miniszter. 1969-től pedig Erlander utóda a kormányfői tisztségben. Abban az évben lett a Svéd Szociáldemokrata Párt elnöke és egyben kormányfő is. A tisztséget 1976-ig, majd 1982-től haláláig töltötte be.

Politikai karrierjét reformok jellemezték

Palme miniszterelnökként jelentős szociáldemokrata reformokat vezetett be, növelte a dolgozók beleszólását a munkahelyi ügyekbe, új alkotmányt fogadtatott el, amely a királyság intézményét szimbolikussá változtatta. 1976-ban a szociáldemokraták vereséget szenvedtek a választásokon, így két kormányzati perióduson át ellenzékbe szorultak. Palme ebben az időszakban lett nemzetközileg is elismert politikus. A hetvenes évek végén a Szocialista Internacionáléban vállalt különböző feladatot. Először egy Willy Brandt volt nyugat-német kancellár irányítása alatt álló, a fejlett és a fejlődő világ közötti ellentétek feloldásának lehetőségeit vizsgáló bizottságban tevékenykedett. 1980-ban pedig már ő maga hozott létre egy bizottságot a leszerelés kérdéseinek tanulmányozására. Ugyanebben az évben részt vett egy sikertelen közvetítési kísérletben, a Teheránban fogva tartott amerikai túszok kiszabadítása ügyében. Az ENSZ 1980 novemberében őt bízta meg, hogy közvetítsen az Irak és Irán között dúló háborúban, de komolyabb eredményt nem tudott felmutatni.

Megteremtette a svéd jóléti társadalmat

1982-ben a szociáldemokraták élén újra kormányra került, és folytatta szociáldemokrata irányultságú reformjait. Kormányzása alatt Svédországot stabilitás jellemezte, a semleges ország jó kapcsolatot épített ki Európa és a harmadik világ számos államával. Az angolul, németül és franciául is kiválóan beszélő, háromgyermekes Palme a nyolcvanas évek legismertebb és legnépszerűbb svéd politikusa volt, aki egyben a Szocialista Internacionálé egyik meghatározó alakjának is számított.

Olof Palme következetes híve volt a békepolitikának, sokat tett az Észak–Dél párbeszéd és egy igazságosabb világgazdasági rend érdekében. 1980-ban alakult meg a Nemzetközi Palme Bizottság, amelynek fontos szerepe volt az európai biztonsági és bizalomerősítő tevékenység kialakításában. Politikája sok barátot, de sok ellenséget is szerzett. A hidegháború éveiben a világbékéért harcoló közéleti személyiség, sokaknak szálka volt a szemében, így egy Palme elleni merénylet szinte borítékolható volt.

A gyilkosság és annak hatása

A svéd kormányfőt 1986. február 28-án lőtte le egy máig ismeretlen merénylő Stockholm belvárosában, a Scandia Building előtt. A biztonsági intézkedéseket szándékosan mellőző Palme egy mozielőadás után gyalog indult hazafelé feleségével, amikor egy útkereszteződésnél, a sötétből előugró tettes a világ egyik legerősebb kézifegyverével, egy Smith-Wesson 357-es Magnum revolverrel hátba lőtte. A túlélésre esélye sem volt, a közvetlen közelről kilőtt, rézbevonatú, ólomhegyű lövedék, a szakértők szerint még a golyóálló mellényt is átütötte volna. A merénylő Palme feleségére is rálőtt, de az asszony csak kisebb sérüléseket szenvedett. A tragédia megrázta a svéd közvéleményt, különösen, hogy az elkövetőt nem sikerült elfogni. Svédországban utoljára 1792-ben gyilkolták meg az ország első számú vezetőjét, akkor III. Gusztávot lőtték le egy álarcosbálon. Ez a tragédia ihlette meg Verdit, hogy ebből operát komponáljon. A merényletet Svédország történetének legkiterjedtebb nyomozása és rendőrségi vizsgálata követte, de a nyomozók egy helyben topogtak. Érdekes megjegyezni, hogy a tragédiáról nem tudták értesíteni Carl Gustaf svéd királyt sem, mert az uralkodó valahol északon síelt, és a kormánykörökben senki sem tudta a telefonszámát. Telt az idő és a nyomozás nem haladt előre. Több szélsőséges csoport is jelentkezett elkövetőként, mint a német Vörös Hadsereg Frakcióból kinőtt ismeretlen náci csoport, egy bizonyos Európai Nacionalista Unió, de ez téves információnak bizonyult. A hatóságok később kurd, iráni, illetve iraki elkövetőkre gyanakodtak, de ezeket a feltételezéseket semmivel sem tudták alátámasztani. A német Focus magazin 2011-ben azzal állt elő, hogy a volt jugoszláv titkos­szolgálat bérgyilkosa volt a tettes, de ez a teória is alaptalannak minősült. Egyre többen érezték úgy Svédországban, hogy a hatóságok talán nem is akarják megtalálni miniszterelnökük gyilkosát. Csak találgatás szintjén merült föl később, hogy esetleg volt svéd hírszerzők állnak a merénylet hátterében, akik szovjetbarát gesztusai miatt végeztek Olof Palméval.

Meglesz-e a merénylet elkövetője?

Váratlan fordulat következett be 1988 decemberében, amikor is letartóztattak egy Christer Pettersson nevű, 42 éves, több mint hatvanszoros visszaeső pitiáner bűnözőt, aki már gyilkosságért is ült. Nem volt elfogadható alibije és Palme özvegye is felismerte őt. 1989 júliusában az esküdtszék életfogytiglani börtönbüntetésre ítélte, jóllehet a bírák rámutattak a vád bizonyítékainak gyengeségeire. November elején, a fellebbviteli tárgyaláson a bírák Petterssont már felmentették. A vádlott tíz hónapot töltött börtönben, amiért kétmillió korona kártérítést követelt, amiből végül is háromszázezer koronát megítéltek neki. A svéd és a nemzetközi közvélemény nehezen viselte Olof Palme elvesztését, illetve azt a tényt, hogy a nyílt utcán le lehet lőni egy köztiszteletben álló politikust. Még ennél is rosszabbul azt, hogy a három évtizednyi nyomozásra ráfordított több száz millió korona, a sok százezer oldalnyi vizsgálati irat és a nyomravezetőnek kitűzött 50 millió korona ellenére sincs eredmény. A svéd bűnüldözés és igazságszolgáltatás kudarca hosszú évekig foglalkoztatta a svéd és a nemzetközi közvéleményt. Egy dolog biztos, Olof Palme halálához sokaknak fűződhetett érdekük.