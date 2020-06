A napsütés és az égszakadás óránként váltják egymást. Reggel elrohantam inni egy kávét, és húsz percet ültem a teraszon, addig amíg újra be nem borult az ég. Kávézás közben azt vettem észre hogy a járókelök között egyre többen hordják az állukon a szájmaszkot, hiszen a melegben sokan izzadnak alatta. Mindenki reméli hogy június 30-tól nem lesz kötelező szájmaszkot hordani a szabadban, hacsak nem azért mert nem lehet betartani az egyméteres távolságot.

Június 11-én egy covid fertőzött, kómában lévő, várandós nőröl írtam, akin az orvosok császármetszést végeztek, hogy biztonságba kerüljön kislánya. A 34 éves nő állapota stabilizálódott, ma felébredt a kómából. Kislányát egyelőre nem láthatja, de egy egész élet áll mindkettőjük előtt amit együtt tölthetnek.

A kormány ma esti adatai szerint a jelenleg fertőzöttek száma összesen 21543, az elmúlt huszonnégy órában 251 az új fertőzött, közülük 157-en (62,5%) Lombardia régióban vannak.

2632-en szorulnak jelenleg kórházi kezelésre, 161 beteget az intenzív osztályon kezelnek, és 18750-en orvos által elrendelt házi karanténban vannak.

Eddig 181907-en gyógyultak, közülük ma 1363-an.

Az elhalálozottak száma 34561, közülük a mai napon 47-en hunytak el.

Az eddig megfertőződöttek (jelenleg fertőzöttek + gyógyultak + elhunytak) száma 238011.

Az eddig elvégzett koronavírus tesztek száma 4889103 (összesen 2987294 személyt teszteltek, volt akit többször).

A mai napon összesen 57541 tesztet végeztek (covid betegek, gyógyultak és covid gyanúsak összesen), a teszt megközelítőleg 0,4%-os eredményt mutatott, átlagosan minden 229,2 tesztböl 1 lett pozitív.

28570 személyt ma teszteltek először (így lett 251 pozitív), a teszt 0,9%-os eredményt adott, minden 114 tesztből 1 lett pozitiv.

Az elmúlt huszonnégy órában a fertőzések száma 0,1%-kal emelkedett.

Nehéz összegezni hogy mi is történik valójában. Milánó polgármestere szerint itt az ideje hogy mindenki visszamenjen dolgozni a munkahelyére, elég a smart working- ből (home office), amit szerinte sokan csak lógásra használtak.

A fertőzések értéke stabilizálódni látszik, nem csökken tovább. Prof. Crisanti, a Padova-i egyetem virológusa szerint, most kellene odafigyelnünk, és lenyomni nullára a fertőzést, hiszen ezekben a hetekben a vírus eleve nehezebben terjed a hőség miatt. Ellenkező esetben nehezebb dolgunk lesz ősszel, esélyes hogy a számok ismét megugranak.

A statisztikai hivatal szerint Észak-Olaszországban a Covidos elhalálozások miatt az átlagos élettartam 84 évről 82-re esett vissza.

Tegnap éjjel hatalmas tömegek ünnepeltek Nápoly utcáin, feledve a koronavírust. Tegnap a Coppa Italia meccsen, Napoli focicsapata nyert a Juventus ellen. Mindenki megijedt hogy most mi fog történni, hiszen a tömeges ünneplés még kicsit korai, reméljük hogy nem alakul ki egy újabb gócpont.