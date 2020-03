Ma csak annyit tudunk hogy még a felénél sem tartunk – Milánói helyzetkép

Kacziba Andi Dunaújvárosban született, jelenleg, Milánóban él. A koronavírus okozta helyzetről ír egy blogot, amelyet megosztunk önökkel:

Ezt ne hagyja ki! Készüljön velünk a húsvétra: cserélje le a krumplit!

Milánó, 2020.03.22. – 12. nap

Porszívózúgásra ébredtem 7.45-kor. Bár napjaink teljesen egyformák, ma mégiscsak vasárnap van. A felső szomszédunk képtelen tétlenül várni a karantén végét, ezért takaritással nyugtatja idegeit. Folyamatosan megy nála a mosógép, tereget, ablakot pucol, vagy éppen csipeszeli a frissen mosott függönnyöket.

12 napja még azt hittük hogy két hét karantén után újra szabadok leszünk, ma csak annyit tudunk hogy még a felénél sem tartunk.

Bíztunk benne hogy ma vagy holnap, tetőznek a számok, és lassan de biztosan, javulni kezd helyzetünk. Bár a karanténnal lecsökkentettük az új fertőzések esélyét, ez még mindig nem elegendő; mától csak az dolgozhat otthonán kívül akinek munkája elengedhetetlen a járvány elleni küzdelemben. A várva-várt tetözés, az a nap, amikor a legmagasabb lesz a fertőzések száma, a virológusok szerint akár még hetekig is várathat magára, hiszen senki sem ismeri a vírus terjedésének valódi dinamikáját. Már nem találgatunk. Rettenetes dolog az elhunytak számolása, de saccolgatni azok számát, akik a következö napokban fognak elhalálozni, a legkegyetlenebb.

A reggeli újságból megtudtuk hogy tegnap, szombaton, a kijárási tilalom kihágói rekordot döntöttek: a katonaság és a rendörség együttesen 208053 személyt ellenőrzött országszerte, közülük 11068-at megbüntetett. Szombat reggel megszökött egy 54 éves nő a milánói Policlinico kórház fertőző osztályáról, saját bevallása szerint már jobban érezte magát. Egy órás keresés után a katonaság megtalálta, mentővel visszaszállitották a kórházba, és büntető eljárást is inditottak ellene.

A kormány által közölt ma esti adatok szerint jelenleg 46638 a fertözöttek száma, az elmúlt huszonnégy órában 3957 az új fertőzött; jelenleg 3009-en szorulnak kezelésre az intenzív osztályon, 152-vel többen mint tegnap, kórházi ellátában részesülnek 19846-an, és orvos által elrendelt házi karanténban vannak 23783-an.

Eddig 7024-en meggyógyultak, közülük ma 952-en.

Az elhalálozottak száma összesen 5476, közülük 651-en az elmúlt huszonnégyórában hunytak el.

Az eddig megfertőződöttek száma (jelenleg beteg+gyógyult+elhunyt) összesen 59138, és a járvány teljes ideje alatt (34 nap) eddig 258402 korona virus tesztet végeztek el.

A új fertőzöttek száma 9,3%-kal emelkedett a tegnapi adatokhoz képest, ez arra utal, hogy végre, az előző napokhoz képest, a járvány terjedése kevésbé gyors. Újra reménykedhetünk hogy közeledünk a legmagasabb ponthoz, és utána a fertőzések száma napról napra csökkenni fog.

Tegnap, szombaton, Putin segítséget igért számunkra, ma elindult az első repülőgép Moszkvából Rómába. A gép egy mobil laboratóriumot, orvosi felszereléseket szállított, a csomagokon a két ország zászlaja mellett, “Dalla Russia con amore” felirat került, ami egyben az 1963-as, második James Bond film címe is, “Oroszországból szeretettel”.

Ezekben a napokban egy fiatal olasz mérnök, egy főorvos ötlete alapján, a Decathlon által forgalmazott Easybreath búvár maszkot kórházban alkalmazható maszkká alakította, az első kettő már használatra is került.

Holnaptól (hétfő) minden egészségügyi dolgozó, rendőr, és katona, köteles szájmaszkot hordani, és a rákövetkezö héttől mindannyian, amikor elhagyjuk otthonunkat.

Mikor elindulunk otthonról, ajánlott hosszú ujjú felsőt viselni, a hosszú hajúaknak érdemes összefogniuk a hajukat, igy kevesebbszer nyúlnak arcukhoz. Sokan hordunk szájmaszkot, gumikesztyüt, ezzel is csökkentjük a fertőzés lehetöségét.

Mielőtt belépünk a lakásba, levesszük a cipőnket és a talpát fertőtlenitjük, fertőtlenitjük kutyánk lábát is; lemossuk telefonunkat, szemüvegünket, táskánkat, és a kesztyünket is, ha nem eldobaató. Kezet mosunk, fertőtlenítünk, ée ha nem is rögtön, de lefekvés előtt lezuhanyzunk.

Lehetetlen mindent tökéletesen fertőtleníteni, de próbáljuk meg minél jobban elvégezni, saját magunk és szeretteink érdekében.