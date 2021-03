Lorenzo elveszel feleségül? – Romantikus, reménykeltő üzenet

Kacziba Andi Dunaújvárosban született, jelenleg, Milánóban él. A koronavírus okozta helyzetről ír egy blogot, amelyet megosztunk önökkel:

Milano, 2021. 03. 04. – 359. nap

Reggel felhívtam egy közeli gyógyszertárat hogy foglaljak magamnak teszt időpontot holnapra, és szinte könyörögnöm kellett, hogy beszorítsanak a foglalások közé, annyira tele vannak ezekben a napokban. Gyorstesztet szeretnék csináltatni, ami 40 euróba kerül és 15 perc alatt megvan az eredménye, hogy amikor Svájcba utazom szombaton, legyen nálam egy negatív teszt. Kaptam egy hivatalos meghívólevelet (amit regisztráltak a svájci hatóságoknál is), amiből kiderül hogy munka miatt szombaton oda-vissza fogom átlépni a határt, és elméletileg nem kell hozzá teszt sem ha Lombardiából utazom, de miután napról-napra változnak a szabályok, inkább előrelátóan csináltatok egyet, mint hogy az utolsó pillanatban szaladgáljak utána.

Este összefutottam a barátaimmal egy aperitívre a megszokott parkolóban, de sajnálatunkra már mások is felfedezték a helyet, így nem voltunk egyedül. Valószínűleg a helyre egyre többen fognak visszajárni, ami azt jelenti hogy hamarosan megtelik fiatalokkal, és számunkra véget ér a biztonságosnak hitt, nyugodt aperitív.

Hazafelé menet egy bezárt bár mellett sétáltam el, és az üvegablakon keresztül arra lettem figyelmes, hogy odabent a vaksötétben többen is iszogatnak a bárpult körül.

Az újságokban egy fiatal párról írtak, akik együtt jártak egyetemre és jelenleg együtt dolgoznak az oltáskampány alatt; mindketten fehér kezeslábasba öltözve oltják Varese lakosságát napi nyolc órában. Amikor tegnap Chiara beöltözött az oltáshoz, munkatársai nem a nevét írták a kezeslábasa elejére, hanem “Lorenzo elveszel feleségül?”. Lorenzo nagyon meglepődhetett, de igent mondott, a lány fotója pedig bejárta a netet, mint a pandémia időszak egyik romantikus, reménykeltő üzenete.

A kormány ma esti adatai szerint az aktív fertőzöttek száma 446439 az elmúlt huszonnégy órában 22865 az új fertőzött, közülük 5174 (22,63%) Lombardia régióban van.

20157-en (+394 tegnapról mára) szorulnak jelenleg kórházi kezelésre, és 2475 (+64 tegnapról mára) beteget az intenzív osztályon kezelnek (lélegeztetés).

Az intenzív osztályon kezelt betegek közül 232-en a mai nap folyamán kerültek be az osztályra.

423807-en orvos által elrendelt házi karanténban vannak.

Eddig 2453706-an gyógyultak, közülük a mai napon 13488-an.

Az elhalálozottak száma 98974, közülük a mai napon 339-en hunytak el.

Az eddig megfertőződöttek (jelenleg fertőzöttek + gyógyultak + elhunytak) száma 2999119.

A koronavírus elleni védőoltásból eddig 4909923 dózis került beadásra. 3374832-en kapták meg az első dózist, és 1535081-en megkapták mindkettőt (a lakosság 2,55%-a).

Az elmúlt huszonnégy órában 339635 teszt által 22865 fertőzöttet azonosítottak.

Az elmúlt napok tesztaránya:

márc. 4. 6,73% 339635 teszttel +22865,

márc. 3. 5,82% 358884 teszttel +20884,

márc. 2. 5,08% 335983 teszttel +17083,

márc. 1. 7,69% 170633 teszttel +13114,

feb. 28. 6,87% 257024 teszttel +17455,

feb. 27. 5,86% 323047 teszttel +18916,

feb. 26. 6,3% 325404 teszttel +20499,

feb. 22. 5,64% 170672 teszttel +9630,

feb. 18. 4,77% 288458 teszttel +13762,

feb. 14. 5,38% 205642 teszttel +11068,

feb. 10. 4,17% 310994 teszttel +12956,

feb. 06. 4,76% 282407 teszttel +13442,

feb. 02. 3,95% 244429 teszttel +9660,

jan. 28. 5,22% 275179 teszttel +14372,

jan. 24. 5,38% 216211 teszttel +11629,

jan. 20. 4,85% 279762 teszttel +13571,

jan. 16. 6,26% 260704 teszttel +16310,

Az országos tesztarány 6,73% minden 100 tesztből 7 pozitív), Lombardia tesztaránya 9,66% (100 tesztből 10 pozitív).

Ma éjféltől március 14-ig Lombardia “erősített narancs zónába” kerül, így holnaptól az iskolák már nem nyitnak ki, és a játszóterek sem lesznek látogathatóak, csak a bölcsődék fogadhatják a gyerekeket továbbra is. Nemcsak a régiót, de a településünket sem hagyhatjuk el, otthonunkban sem fogadhatunk vendégeket, és bevásárolni is családonként csak egy fő mehet. A boltok továbbra is nyitva maradhatnak, valamint a szolgáltatók, mint fodrász, kozmetikus.

A virológusok szerint az elkövetkező két hét alatt akár megduplázódhat a fertőzöttek száma, ami országos szintem napi 40 ezer fertőzöttet jelent.

Kacziba Andi