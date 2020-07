Lombardia régióban harmadik napja nem történik elhalálozás a Covid miatt

Csak leszaladtam reggelizni, pedig ez a kedvenc hétvégi programom, a nyugott kávézás, olvasgatás közben. Ma reggel ismét az Amazon futárszolgálat rabja voltam, úgyhogy otthon ültem, és vártam őket. Egy nehezen beszerezhető technikai kütyüt rendeltem videózáshoz, amit a jövő hétvégén szeretnék kipróbálni, és ha jól működik, idén nyáron megtanulok rendesen videózni. Mindig is vágytam rá, de eddig sohasem szakítottam rá idöt, az idei augusztusba bőven belefér.

Holnap reggel 8.25 körül az ATV vendége leszek (csak skype-on keresztül), ismét a koronavírusról, és megváltozott életünkröl lesz szó.

Szeptembertől több millióan fognak visszatérni munkahelyükre. A legújabb felmérés szerint az olaszok 60%-a szivesen váltana munkahelyet csak hogy továbbra is otthonról dolgozhasson. Az irodába való visszatérés sokakat nyugtalanít. A megkérdezettek 50%-a úgy érzi, nehéz számára újra felvenni a napi ritmust és a routint a lock down után, és a tömött tömegközlekedési eszközök, valamint a közlekedési dugók gondolatát is ijesztőnek találja. 30%-ot a korai kelés és a megfelelő öltözete kiválasztása riaszt el. 30% nem bízik a megfelelö biztonsági körülmények biztositásában a munkáltatója részéről. 52,6% számára hiányoztak a lock down alatt a munkatársak, és 20,5% alig várja hogy kikapcsolhassa a computert és élőben találkozzon velük. A megkérdezettek 70%-a szeretné ha munkaideje egy részét továbbra is otthon tölthetné.

A kormány ma esti adatai szerint a jelenleg fertőzöttek száma összesen 12565, az elmúlt huszonnégy órában 255 az új fertőzött, közülük 74-en (29%) Lombardia régióban vannak.

735-en szorulnak jelenleg kórházi kezelésre, 44 beteget az intenzív osztályon kezelnek, és 11786-en orvos által elrendelt házi karanténban vannak.

Eddig 198446-an gyógyultak, közülük ma 198-an.

Az elhalálozottak száma 35107, közülük a mai napon 5-en hunytak el.

Az eddig megfertőződöttek (jelenleg fertőzöttek + gyógyultak + elhunytak) száma 246118.

Az elmúlt huszonnégy órában a fertözések száma 0,1%-kal emelkedett.

Ma a fertőzöttek száma 255, 20-szal kevesebb mint tegnap. A kórházi ellátásra szorulók száma, valamint az intenzív osztályon kezeltek száma emelkedett. A jó hír, hogy Lombardia régióban harmadik napja nem történik elhalálozás a Covid miatt. A milánói metróban rendőrök ellenörzik a szájmaszk viseletét, aki nem viseli, az 400 eurós büntetést kap. A büntetés értéke 280-ra csökken ha az illető öt napon belül befizeti. Megkezdődött a nyári árleszállítás, emiatt a megszokottnál nagyobb a mozgás a rekkenő hőség ellenére.