Lista és pakkok nélkül csak úgy caplatni, ez ám az úriasszonyos kényelem

Nem tűrt halasztást a kulcsmásoltatás, így már kedden mentem a piacra, de jól alakult a rendkívüli vizit!

Legfőképp nem éreztem annak kényszerét, amit péntekenként: hogy mindenképp vennem kell valami főznivalót! Amikor tele a kosár, a szatyor, és Sivaként négy kezem sem lenne elég a cipekedéshez, akkor nem lehet lazán grasszálni, nézelődni.

Igaz, nem figyeltem az árakat sem, olyan lazulós volt ez a délelőtt, amilyet rég engedélyeztem magamnak. Több helyen is szóba kellett elegyednem, mert új jövevényünk táplálására égen-földön nem lelek fürjtojást, itt is, ott is kérdezgettem, hiába. A jövevény egyébiránt Vízibor Vendel Füge, a három hónapos vadászgörény, neki kedveznék valami csemegével az unalmas csirkefarhát után, talán (talán!) a Tescóban kapok.

Hangulatot, jóízű beszélgetést, olcsó és szép portékát jelent a piaci portya

Ám, ha már pakkok nélkül caplathatok, végiggusztálom a kínálatot, meg nem állom, hogy ne méressek húsz deka (na jó, legyen harminc…) kandírozott gyömbért, esti nasi gyanánt kiváló. A 99 forintos krumplit nézegetve megnyugtatnak, nem kell elsietni a vételt, lesz még zsákos később is, mert ha nincs hűvös és meztelencsiga-mentes pincénk, akkor amit most spórolok, később ráfizetem. „Nem volt még úgy, hogy krumpli ne legyen!” – lapogatja a zsákokat az eladó, és ebben bizony igaza van. Azért volt olyan telünk, amikor takarmánynak szánt burgonyát evett a fél ország… Amikor ez jut eszembe, én olyan színesnek és gazdagnak látom a piacunkat, hiszen megszámolni sem tudom, hányféle paprika, paradicsom, hagyma kínálja magát, tökök ilyen-olyan formái, káposzták, karfiolok, brokkolik… Persze, hogy ilyenkor csábulunk el egy maréknyi zsenge retekre, meg az újhagymára, a mindenit a jó dolgunknak. Azért röstelkedve állapítottam meg, hogy a száraz füstölt kolbász drágult, mert kétezret fizettem a 70 dekás párért. De muszáj itt venni, mert tudom, mi van benne, és hogyan készül. Mindenki ilyen finnyás lesz vénségére?

Az örömködés nem lett volna teljes, ha nem csipegettem volna el egy sajtos-tejfölös lángost, miközben a langyos napsugarak melengették a hátam. Sőt. A lottózóval szemben láttam egy automatát (nagy ötlet!), márpedig aki ismer, az tudja, hogy pusztán a gép látványától Pavlovi reflexként kávézhatnékom van. Ezek után még tettem egy kört, hogy a rózsaszín saszlából, vagy a sárgás muskotályos szőlőből vegyek-e – hát persze, mindkettőből vettem!

A nap megkoronázásaként betértem a pep-pel kezdődő üzletbe, céltalanul, de haszonnal, ugyanis zsákmányoltam valamit, ami majd karácsonyi ajándékként teljesíti be küldetését. Meglepetés…