Az önkéntes karanténban József minden reggel lakása erkélyéről lefotózta a napfelkeltét, elbűvölte annak bíborszínbe hajló szépsége. Irén hetente osztotta meg idővonalán szimbolikus címek kíséretében a lencsevégre kapott lila virágokat. Lilla, a társulat tagja, neve ellenére, nem a lilát, hanem a kék ruhákat szereti, égszínkék szemét még inkább kiemelik. Szinyei Merse Pál megfestette a Lilaruhás nőt, plein air, kint a szabadban, a hazai egykori bonbonkülönlegesség, talán praliné, díszdobozára is felkerült a festmény reprodukciója.

Eszter kertépítészetében elkelő helyet foglalnak el a lila tónusú fűszer- és dísznövények, egynyári és évelő virágok, valamint a cserjék, valamennyien egész éven át hálásak a gondoskodásért. A tél a hunyoroknak, árvácskáknak, díszkáposztáknak, a tavasz a krókuszoknak, ibolyáknak, tulipánoknak, gyöngyikéknek, pázsitvioláknak, díszhagymáknak, a nyár a nőszirmoknak, rózsáknak, mályváknak, verbénáknak, muskátliknak, petúniáknak, kard- és harangvirágoknak, vízi jácintnak kedvez, az őszirózsa nevében hordozza virágzásának idejét. A sokféle lila adja a kert semmi máshoz nem hasonlítható különleges hangulatát.

Boldogsággal tölti el Esztert a saját maga alkotta fűszernövény-gyűjteménye, fehéres rózsaszínes lilás virágaival. Legmutatósabbaknak a termetes rozmaringok, zsályák és levendulák bizonyulnak. A Bougainvillea-ja maga a csoda, miként az enciánbokra, ezeket féltve-óvva telelteti, mert nem bírják a kinti fagyokat. Orgonagyűjteménye nemcsak színek, de évszakok szerint is hosszasan árasztja illatát. Kivételt képeznek a hortenziái, amelyek eredeti színüket vesztve, lila helyett rózsaszínben pompáznak.

Eszternek a lila szóról eszébe jut Tóth Árpád Körúti hajnal című verse, amelynek negyedik versszakát annyiszor emlegeti, hogy el nem felejti.

„A Fénynek földi hang még nem felelt, / Csak a szinek víg pacsirtái zengtek: / Egy kirakatban lila dalra kelt / Egy nyakkendő; de aztán tompa, telt / Hangon a harangok is felmerengtek.”

A lila a hajnali és az esti éj színe – állítják az elemzők. Egyensúly a föld és az ég között, egyensúly az értelem és a vágy, egyensúly a bölcsesség és az érzelmek között. Jelenthet intelligenciát, tudást, vallási áhítatot, szentséget, alázatot, fájdalmat, nosztalgiát. Ez a szín a kreativitás és a jó képzelőerő szimbóluma. A lila hatása valahol a nyugtató és az energetizáló között van: hangulati válságok esetén különösen előnyös. Mit árul el rólunk, ha szeretjük a lilát? Azt, hogy igényünk van a változásra. Azt, hogy az élethez szeretettel, felelősségteljesen állunk. Azt is jelenti, hogy a mértékletesség erősségünk és önmagunkkal harmóniában vagyunk.

A lila és a bíbor szín jelentése különböző kultúrákban eltérő. Kínában a nemesség, Indiában a reinkarnáció, Thaiföldön és Brazíliában a gyász, Egyiptomban az erény szimbólumának számít. Idehaza az adventi koszorún a bűnbánat és a megértés jelképe.