Létezik karácsonyfa, ami gyerek- és kisállatbiztos?

Január 6-a vízkereszt, ilyenkor szokás a karácsonyfát leszedni, ami a karácsonyi ünnepkör végét is szimbolizálja egyben. Mit tehetünk, hogy az ünnepi díszbe öltöztetett fenyőfánkban még egy hétig teljes épségében és szépségében gyönyörködhessünk?

Ahol kisgyerek vagy háziállat van, ott elengedhetetlen, hogy olyan karácsonyfán és dekorációs megoldásokon gondolkodjunk, amelyek segítségével baleset, törés és egyéb tragédia nélkül megúszhatóak az ünnepek.

Fanyar humorú férfi családtagom a téma hallatán azt javasolta a legbiztonságosabb megoldásként megírnom, hogy elég ha a gyerekeket, illetve állatkáinkat egyszerűen zsugorfóliával tekerjük körbe, ettől én természetesen elhatárolódom. Ellenben jó néhány tippet összegyűjtöttem gyakorló anyukáktól, amelyeket akkor is megfogadhatunk, ha házi kedvencektől szeretnénk megvédeni a fát.

A karácsonyfa legyen minél magasabban. Ha egy kisebb fát választottunk, fel tudjuk rakni mondjuk az asztalra. A műfenyő azért is praktikus, mert nem kell aggódni a lehullott levelek miatt, amit akár meg is próbálhatnak megkóstolni a picik.

Legjobb, ha a díszek műanyagból vagy textilből készülnek. Az üveget, a fát, a szalmából, vagy bármilyen könnyen szétjövő, törékeny vagy szúrós anyagból készülő díszeket ne használjuk a gyerek vagy házi kedvenc közelében. Ha vakmerőek vagyunk, akkor is inkább a fa felső részére helyezzük az értékesebb és sérülékenyebb díszeket, ott legalább nem tudja elérni az aprónép. Bár az én kisfiam végtelen találékonyságát ez sem haladta meg tavaly és az anyukámtól örökölt régi üvegdísz látta kárát. Szerencsére a gyerek sértetlenül lemászott az egy perc alatt épített két gyerekszékből álló csúcsdöntögető állványról.

Az égőket helyezzük magasabbra, ahol a gyerek nem éri el, vagy legyenek inkább boák és ne elektromos áram. Mi a legtöbb helyen elemes kis égőket használunk.

A gyertyák vagy ne legyenek meggyújtva, vagy jó magasban keressünk helyet azoknak, ahonnan nem tudnak könnyen leesni. Mindenesetre csak akkor gyújtsuk meg a gyertyákat, ha felnőtt van a szobában.

Ne hagyjunk elérhető közelségben szúrós dolgokat, apró, megkóstolni csábító dekorációt, például műhavat vagy hegyes karácsonyfadíszeket sem.

Sokan kreatív megoldásokat keresnek és néhányan találnak is arra, hogyan lehet körbe keríteni a fát. Például ha van otthon babakarámunk vagy egyéb mobil „kerítésünk” egyszerűen körbe lehet keríteni az ünnep ékét, így tartva távol a kíváncsi kis kezektől is. Mondjuk ez kisállatoknak nem feltétlen leküzdhetetlen akadály.

Sokan a stabil talpazaton túl még ki is kötik, akár több ponton is a fát. Így legfeljebb egy-két dísz bánja a támadásokat.

Különleges magyar szokás, hogy a karácsonyfát szaloncukorral is díszítjük. Egyetlen hátránya, hogy a gyerekek rájárnak a fára aggatott édességekre, és az alsó zsákmányok után mindig feljebbről választanak. Veszélyes, és az üres papírok csúnyák is. Ha ezt el szeretnénk kerülni, tegyük a szaloncukrot az asztalra vagy egyszerűen a fa alá.

Tapasztalatom alapján a totyogó koron túl a gyerekek megértik a miérteket és a vészmegoldásokat felválthatják a hagyományosak a karácsonyfa díszítése tekintetében is.