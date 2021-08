Lejátszották Magyarországon az első vízilabda-mérkőzést

Nagyhatalomnak számítunk vízilabdában, még ha a mostani tokiói olimpián a nyitómérkőzésen vereséget is szenvedtünk a görög válogatottól. Magyarország egyik legeredményesebb csapatsportága a vízilabda.

Kilenc olimpiai aranyérme, három ezüst- és bronzérme mellett kilencszer állhatott fel a dobogóra világbajnokságon, hússzor Európa-bajnokságon hazánk válogatottja, emellett még számos nemzetközi díjat is magáénak tudhat. A kisebb hullámvölgyek ellenére, amióta 1926-ban Európa-bajnokok lettünk, azóta szinte minden világversenyen részt vettünk, és többségén érmet is szereztünk. Hosszú utat tett meg a magyar vízilabdasport, attól az 1899. július 30-ai naptól, amikor is Magyarországon először játszottak hivatalos vízilabda-mérkőzést, mégpedig Siófokon.

A kezdet

A modern vízilabda alapjait William Wilson skót újságíró és úszóedző fektette le 1877-ben, hazánkban pedig az osztrákok közvetítésével honosodott meg.

Húsz évnek kellett eltelnie, hogy Magyarországon is megismerjék ezt a sportágat, dr. Füzéressy Árpád, a Magyar Úszó Egyesület vezetőjeként Ausztriában tartózkodott, majd amikor látta ezt a labdajátékot, úgy döntött, hogy azt hazájában is kipróbálja. Angliából szerzett be a sportágra vonatkozó szakirodalmat, majd a szigetországból megfelelő labdát hozatott, ami nem kis nehézségbe ütközött, de végül is sikerült.

A többi felszerelést, mint például a sapkákat is beszerezték, 1897-re elkészültek a kapuk és a pálya kijelölésére alkalmas zászlók, majd kipróbálták magát a játékot.

Kezdetben az úszócsapat tagjait két csoportra osztották, majd az úszóedzések kiegészítéseként, valójában erőnléti edzésnek alkalmazták először a vízilabdát.

Az első hivatalos mérkőzést 1899. július 30-án Siófokon a Magyar Úszó Egyesület két csapata vívta, az elsőben Halmay Zoltán, Onódy József, Graf Ödön, Balatony Graf Károly, Gillemot Ferenc, Welt­kugel Brunó, Párnitzky Lóránt játszottak, amíg a másodikban Halmay József, Jónás István, Körpel Andor, Láng László, Tasnády Endre, Sugár Elemér és Kiss Géza.

A bemutatkozó mérkőzés 1–1-es döntetlennel zárult, de a jelenlévő közönség nagyon jól szórakozott a meccs alatt, ezzel egy csapásra a magyarok megszerették ezt a csapatsportágat.

A folytatás

1900-ban megalakul a Balatoni Úszók Egyesülete, 1901-ben pedig kiírták az első nem hivatalos bajnokságot. A szakvezetők felvették az osztrákokkal a kapcsolatot, majd egy nemzetközi mérkőzés lebonyolításába kezdtek. Az első összecsapásra Bécsben került sor, amikor is a helyi Wiener Athletik Sport Club 14–0 arányú győzelmet aratott a magyar csapat felett. A csúfos vereség egyik oka a labda volt, a magyar játékosok ugyanis itthon könnyű, vászonborítású labdát használtak, még az osztrák fővárosban futball-labdával játszották le a mérkőzést. A vereség nem törte le a magyarokat, elkezdtek komolyan edzeni, majd a visszavágón, amelyre 1902-ben került sor, már a magyar csapat diadalmaskodott 5–3-ra.

1904-ben négy csapat, a Budapesti Úszó Egyesület, Postatakarékpénztár, Budafok – Kistétény, és a Ferencvárosi Torna Club részvételével már kiírták az első hivatalos bajnokságot. A következő években, főleg a Ferencváros nemzetközi sikereinek köszönhetően, a magyar vízilabdasport hatalmas fejlődésnek indult, de a várva várt sikerek csak az első világháborút követő években születtek meg, miután Komjáti Béla lett a szövetségi kapitány. Még az 1928-as amszterdami olimpián ezüstérmet szerzett a magyar pólóválogatott, a következő Los Angeles-i és a berlini olimpián már a Komjáti illetve az ő halála után, a Beleznay-legénység állhatott fel a dobogó legfelső fokára. A magyar férfivízilabda-válogatott így kilencszeres olimpiai bajnok, háromszoros világbajnok és tizenháromszoros Európa-bajnok, ezzel a mai napig a világ legsikeresebb vízilabda-válogatottja.

A magyar női pólóválogatott pedig kétszeres világbajnok és háromszoros Európa-bajnok. Az első női magyar csapatot 1982-ben a Vasasnál hozták létre, az első nemzetközi mérkőzésre pedig 1984-ben az akkori NSZK ellen ugrott medencébe a magyar női válogatott. Első sikert a hölgyek 1985-ben érték el, amikor is ezüstérmet szereztek a kontinensviadalon, az olimpián 2004-ben a hatodik helyen végzett válogatottunk, még négy évvel később Pekingben már negyedik lett. Női világbajnokságokat 1986 óta rendeznek, a magyar lányok az 1994-es római vb-n hívták fel magukra a figyelmet, ahonnan aranyéremmel tértek haza. 2001-ben ezüstérmet, 2005-ben pedig ismét aranyérmet sikerült elhozni a világbajnokságról. Nők számára vízilabda-Európa-bajnokságot 1985-től rendeznek, Hollandia és Olaszország nyert legtöbbször, eddig 4-4 alkalommal. Oroszország három aranyat tudhat magáénak, mi magyarok pedig kettőt. A jelenlegi olimpiai keretben négy dunaújvárosi hölgy is helyet kapott a magyar válogatottban, név szerint: Garda Krisztina, Gurisatti Gréta, Szilá­gyi Dorottya és Magyari Alda.

Az első szabályok

A vízilabdajáték megszületése az 1840-es évekre tehető Angliában. A kontinens országait megelőzve az uszodaépítések olyan mértékben megszaporodtak, ami kedvező feltételeket teremtett az úszás versenysporttá alakulásához, a ’70-es években az úszás mint sport akkorát fejlődött, hogy szinte törvényszerűen alakultak ki a különböző vízi sportágak, labdajátékok, amelyeket először vízi futballnak, vagy vízi rögbinek neveztek, majd jöttek a szabályok kidolgozásai, és megszületett a vízilabda mint sportág.

A vízilabda angolul water polo, a „polo” szó az indiai pulu szóból származik, amelynek jelentése labda, ejtése pedig „polo”. A modern vízilabda szabályait William Wilson skót újságíró és úszóedző fektette le 1877-ben, kitalált, majd rögzített néhány alapszabályt, ezzel megalkotta egy általa csak vízi focinak nevezett csapatjáték alapjait.

Engedélyezett volt a durva küzdelem és a kemény, víz alatti harc is a meccseken

Az első mérkőzést a londoni Crystal Palace uszodájában vívták 1874-ben, majd következtek a bemutatómérkőzések, a közönség így hamar megismerte az új sportágat. Érdekes, hogy eleinte nem volt kapu, gólt úgy lehetett elérni, ha a játékosok két kézzel a medence falához érintették a labdát, ha viszont nyílt vízben játszották a mérkőzést, a kaput jelentő csónakba kellett eljuttatni a játékszert. A mérkőzés kétszer tíz percig tartott, a félidőben térfélcserével. A játék kezdetekor a bíró a labdát a medence közepére dobta, mire a játékosok a kapus kivételével beugrottak a vízbe és ráindultak a labdára. A vízilabda őskorában, gyakoriak voltak a sérülések, érdekes, hogy a legtöbb sérülést a kapus okozta, aki bármit megtehetett. Engedélyezett volt továbbá a durva küzdelem és a kemény, víz alatti harc is. A kezdeti szabályok azt viszont kikötötték, hogy azt a játékost, akinél nincs a labda, nem szabad támadni, viszont attól fogva, ha hozzá került, már igen. Ugyancsak engedélyezve volt az, hogy az ellenfelet víz alatt lehetett addig tartani, még az el nem engedte a labdát, a csapattársak így ritkán passzoltak egymásnak, inkább víz alatt próbálták az továbbadni. Az új szabályok már változtattak ezen is, ma már tilos a labdát a víz alá vinni, miként az is azonnali szabálytalanságot von maga, ha az ellenfél játékosát szorítják le a víz alá.

A szabályok változása

1876-tól már hétfős csapatok versenyeztek a zászlókkal kijelölt pályán, a játék tisztaságát bírók felügyelték. A labdakezelés módja folyamatosan finomodott, többféle dobásmódot dolgoztak ki, így a játék felgyorsult.

Megjelentek a kapuk, először csak összetákolt léceket alkalmaztak, majd egyre fejlettebb módszerre váltottak, ekkor iktatták be a kapukra helyezett hálókat is. Megszabták a kapuk méretét is, szélessége 3 méter, magassága pedig 90 cm lehetett, majd jelentős változást hozott a kötelezően egykezes labdaérintés is.

A labda is sokat változott az évek alatt, először vulkanizált gumilabdákkal játszottak, majd később a focilabda mintájára készültek, de nagyon nehezek és csúszósak voltak, több változatot is kipróbáltak, amíg nem eljutottak a mai napig használt labdákhoz.

Az angol vízilabda meghódította a világot, ötkarikás játékokon először az 1900-as párizsi olimpián mutatkozott be, a győztes a brit csapat lett.

Jelenleg kétszer 7 fős csapat (hat mezőnyjátékos és egy kapus) vív egymás ellen egy medencében. A résztvevők hét poszton játszhatnak: kapus, center, bekk, kapás szélső, kapás hátsó, rosszkéz szélső, rossz­kéz hátsó.

A vízilabda egy összetett sportág, tartalmazza a labdarúgás, az úszás, kosárlabda, röplabda és a jégkorong elemeit. A sapkák színei is meg vannak határozva, a hazai csapat általában fehér, amíg a vendégek kék sapkában játszanak, a kapus viszont pirosat visel. Egy mérkőzés 32 percig tart, amelyet 4×8 perces negyedekre osztanak, ez tiszta játékidőt jelent, szabálytalanság vagy más körülmény miatt az órát azonnal megállítják. A támadóidőt 30 másodpercben határozták meg, ha ez lejár, a másik együttes következik. A labdát két kézzel, illetve ökölbe szorított kézzel érinteni tilos, kivéve a kapusokat az 5 méteres vonalon belül, fejjel, lábbal vagy más testrésszel viszont igen. A különböző szabálytalanságokat a bírók büntetőkkel vagy kiállításokkal büntetik.

Okkal bíztunk benne, hogy a tokiói olimpia is – az első kisik­lás ellenére – sikeresen zárul a magyar válogatott számára, s így is történt!

A cikkhez felhasznált irodalom

