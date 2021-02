Lehet, hogy karantén fóbiám van?

Kacziba Andi Dunaújvárosban született, jelenleg, Milánóban él. A koronavírus okozta helyzetről ír egy blogot, amelyet megosztunk önökkel:

Milano, 2021. 02. 17. – 344. nap

Valahogy elúszott a napom. A sok itthonlét miatt egyre jobban zavar a rengeteg (feleslegesen) felhalmozott holmim, és gyakran úgy érzem, mintha én is közé lennék zárva. A gondolat, hogy jöhet egy újabb lock down és itthon kell megint ülnöm, elviselhetetlenné tette a helyzetet számomra, ezért elkezdtem kiszelektálni az egyik polcot, majd a másikat, és így tovább… A felesleges ruhákat és cipőket nejlonzsákokba töltöttem, hogy holnap reggel munkába menet leadhassam egy közeli gyüjtőponton, és ezáltal gyorsan megszabaduljak tőlük.

Már annyira írtózom a felhalmozástól, hogy hatvanhatszor átgondolom mielőtt megveszek valamit. Olyan érzésem van, mintha a sok holmi megvonná tőlem a levegőt és a teret. Lehet ez a karantén fóbia egyik tünete?

A jövőhéten Calabria régió megkezdi a pedagógusok, és az iskolai dolgozók oltását. Az 59 ezer személy oltása megközelítőleg három hetet fog igénybe venni, addig a régió iskolái zárva maradnak.

A vírusvariációk miatt amennyire lehetséges, gyorsítani kell az oltáskampányt. A új kormány szerint nincs szükség a “kankalin virág” formájú oltósátorok felállítására, a tömeges oltást inkább reptereken, stadionokban kell lebonyolítani.

A kormány ma esti adatai szerint az aktív fertőzöttek száma 388864, az elmúlt huszonnégy órában 12074 az új fertőzött, közülük 1764 (14,61%) Lombardia régióban van.

18274-en (-189 tegnapról mára) szorulnak jelenleg kórházi kezelésre, és 2043 (-31 tegnapról mára) beteget az intenzív osztályon kezelnek (lélegeztetés).

Az intenzív osztályon kezelt betegek közül 113-en a mai nap folyamán kerültek be az osztályra.

368547-en orvos által elrendelt házi karanténban vannak.

Eddig 2268253-an gyógyultak, közülük a mai napon 16519-en.

Az elhalálozottak száma 94540, közülük a mai napon 369-en hunytak el.

Az eddig megfertőződöttek (jelenleg fertőzöttek + gyógyultak + elhunytak) száma 2751657.

A koronavírus elleni védőoltásból eddig 3146842 fogyott. 1847998-an kapták meg az első dózist, és 1298844-en megkapták mindkettőt (a lakosság 2,16%-a).

Az elmúlt huszonnégy órában 294411 teszt által 12074 fertőzöttet azonosítottak.

Az országos tesztarány 4,1% minden 100 tesztből 4 pozitív), Lombardia tesztaránya 4,61% (100 tesztből 5 pozitív).

A kórházi ellátásra szorulók száma továbbra is csökken, de a virológusok szerint ha nem fékezünk most, március végén akár napi 40 ezer fertőzéssel számolhatunk. A hangulatunkat tovább rontja, hogy egy afrikai munkaútról hazatérő mérnök koronavírus tesztjéből a nápolyi Federico II. Egyetem kutatói egy újabb, eddig Olaszországban nem létező vírusmutációt különítettek el.

A kormány részéről hamarosan megszületik a döntés, hogy országos lock down lesz-e a hétvégén, vagy csak a megemelkedett fertőzésszámú régiók (megközelítőleg fél Olaszország, többek között Lombardia is) kerülnek “narancs zónába” szombat éjféltől.

A sielésről már lemondtunk ebben a szezonban, a mozik, színházak, kondi termek sem fognak még jóideig megnyitni, és ha “narancs zónába” kerülünk, akkor a vendéglátósok ismét csak elvitelre szolgálhatnak ki.

A kormány tervei szerint, ha az új gócpontok azonnal “vörös zónává” minősülnek, és szigorú ellenőrzéssel sikerül megelőzni a további fertőzéseket, talán elkerülhető lesz az országos lock down.

Kacziba Andi