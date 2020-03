Lehet-e áram nélkül a védett fogyasztó?

Olvasóink közül bizonyára sokan még nem is hallották ezt a kifejezést, ám Magyarországon sok-sok felhasználó érintett az előrefizetős fogyasztásban.

A köznyelvben csak feltöltősként aposztrofált villanyórák alkalmazása már széles körben elterjedt. Áramot és gázt is vásárolhatnak ilyen módon az úgynevezett védett fogyasztók, sőt kérésre bárkinek szerelnek fel ilyen előrefizetős eszközt, amellyel a lakáskiadással foglalkozó befektetők gyakran élnek is, mert így nem keletkezhet rezsitartozás a bérleményben.

Azoknak a védett vásárlóknak, akik hátralékot halmoztak fel, szintén lehetőségük van előrefizetős mérés igénybevételére, sőt, a két hónapnál hosszabb idejű részletfizetési megállapodás megkötésének feltétele is az előrefizetős elszámolási eszköz felszerelése.

Úgy működik, hogy a fogyasztásmérőben a rendelkezésre álló energia mennyiségét feltöltő kód vásárlásával lehet növelni. A cserébe kapott számsort a mérő kezelőfelületén kell a számbillentyűk használatával feltölteni. Az előrefizetős mérőket a szolgáltató ügyfélszolgálati irodákban lehet igényelni, amelyhez a tulajdonos rendelkezésére bocsátanak egy kártyát, segítségül a feltöltő kód megvásárlásához. Legegyszerűbben a szolgáltató nagyjából 600 partnerüzletében van feltöltési lehetőség, városunkban is több ilyen működik köztük van élelmiszerüzlet, lottózó és újságos is.

Felmerülhet a kérdés mi lesz akkor, ha a járvány miatt ezek az üzletek akár hónapokra bezárnak? Hiszen az energia-feltöltési lehetőségek, a kártya-elfogadóhelyek egy része, például az újságosok és a vendéglátóhelyek is jelenleg már csak 15 óráig tartanak nyitva. Hogyan juthatnak áramhoz, gázhoz a védett fogyasztók ebben az esetben?

A helyi áramszolgáltató ügyfélszolgálati számát hívtam, s kérdésemre azt a választ kaptam, hogy a fogyasztóknak lehetőségük van online energiavásárlásra a szolgáltató honlapján található felületen keresztül, bankkártyás fizetéssel, ez esetben a feltöltőkódot e-mailben kapják meg. Ha nem rendelkezne a feltöltőkártyás ügyfél internet-hozzáféréssel, akkor postai csekk befizetésével is áramhoz, vagy gázhoz juthatnak, de így a feltöltőkódot is postán, levélben kapják majd meg, ami több napot is igénybe vehet. Végezetül azt tanácsolták: arra az esetre, ha egyik megoldás sem lenne működőképes, a lehetőségekhez mérten, érdemes takarékoskodniuk, és minél nagyobb összegben áramot vásárolniuk a feltöltőkártyával rendelkezőknek, hogy a fent említett, valamennyi lehetőség megszűnése esetén is elegendő energia álljon rendelkezésükre, mert ellenkező esetben áram nélkül maradhatnak.

Említettem, hogy előfizetős fogyasztás mérőkkel általában azok rendelkeznek, akiknek tartozásuk van, szociálisan rászorultak, vagy fogyatékkal élők. Most – eleget téve a felhívásoknak – remélhetően még inkább otthon maradnak majd, ebből következően több áramot is használnak. Nem mindenkinek van internet-lehetősége, bár a posta véleményem szerint elérhetőbb, csak hosszadalmas. Akkor mitől védettek ezek a fogyasztók, ha most mégis áram nélkül maradhatnak?