Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Karácsonykor szívünk csordultig tele van szeretettel. Az adakozási kedv a tetőfokára hág. Szinte követhetetlen mennyiségű ajándék „cserél gazdát”. Persze, igaz a mondás, inkább adni tudjunk, mint rászoruljunk valamire. A karácsonyi fények ilyenkor ideiglenesen eltakarják a hétköznapok szürkeségét. Fogyasztói társadalmunk kihívásai vagy inkább marketingfogásai pedig nemcsak az emberek szívét nyitják meg, hanem a pénztárcájukat is. Vannak olyanok, akiknek csak ennyi ez az ünnep. Legtöbbünknek azonban nem.

A festett diók közül sokat megőriztem, amelyeket ma is felteszünk a fánkra

Szüleim mesélték, hogy ’62-ben szenteste tettem meg az első lépéseket a csillagszórós karácsonyfa felé. Emlékszem, később is, minden évben ugyan­oda lett felállítva a családi fenyő. Apám vattát tett rá, úgyhogy a „hóborította” tűlevelűre aggattuk a szaloncukrokat és az akkor még házilag készített díszeket. A festett diók közül sokat megőriztem, amelyeket ma is felteszünk a saját fánkra. Ezzel is emlékezünk egy-egy pillanatra. Ez jó, ez is kell a léleknek! Anyám majd´ húsz évvel élte túl apámat, rendre nálunk karácsonyozott, itt is aludt, mert mindannyian tudjuk, érezzük, nem jó egyedül. Ma már a mi generációnk sor(s)a, hogy összefogja a családot. Anyám december elején hagyott itt bennünket, egy hete búcsúztunk el tőle. Szép kort ért meg. Ez lesz az első olyan szenteste, amikor már egyik szülőm sincs közöttünk. Más lesz ez a nap, mint az előző karácsonyoké. Ám itt lesznek a gyerekek a párjaikkal, és körbeüljük a családi asztalt.

Legyen békés ünnepü(n)k!