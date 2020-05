Legyél a harisnya donorom :)

Kacziba Andi Dunaújvárosban született, jelenleg, Milánóban él. A koronavírus okozta helyzetről ír egy blogot, amelyet megosztunk önökkel:

Milánó, 2020.05.17. – 68. nap

A tudat hogy holnaptól nem kell önbevallást írnom, teljesen türelmetlenné tett. Elővettem a tegnapi papírt hogy utoljára átírjam rajta a dátumot, és amikor láttam hogy a hibajavító teljesen megadta magát 67 nap után, átvillant az agyamon hogy hagyom a francba az egészet. Végül átírtam a hatost hetesre, hogy ne kelljen idegeskednem addig sem amíg leugrok egy kávéért. Miután kifizettem a kávét és a lekváros kiflit, elsétáltam a térre hogy leüljek reggelizni a szokásos lépcsőre. Sokan voltak a téren, mindenki szájmaszkot viselt.

A több hónapos bezártság után végre szabadon szaladgáltak a gyerekek, nem egyet láttam akinek frissen volt jódozva a homloka vagy a térde.

Ahogy hazaértem kiürítettem a postaládát, az elmúlt napokban igencsak felhalmozódtak benne a borítékok.

Egyre többen tudják, ismerősök és ismeretlenek, hogy nejlonharisnyából készítem az új munkáimat és ehhez regetegre van belőle szükségem.

Még a járvány előtt megigértem, ha valaki elküldi számomra a feleslegessé vált, szakad nejlonharisnyáját, annak név szerint fogom megköszönni a következő könyvem hátuljában, és neve felkerül az ebből készülő kiállítás meghívójára. Ez a második hét hogy lazítottak a biztonsági szabályokon, ezért napról napra egyre több boríték érkezik, már a testvérem budapesti címére is kaptam párat. Ha valaki szeretne csatlakozni a project-hez, elöre is köszönöm, csak írjon rám a messengeren, vagy az [email protected]-on. Hogy miért dolgozom nejlonzokniból vagy harisnyából? Amellett hogy nagy szériában gyártott jellegzetesen női ruhadarab, a test szinét próbálja imitálni, és ettől válik egyedivé, hiszen mindannyiunknak más és más a bőrszíne.

Az újságban egy Rieti-ben élő 104 éves néniről olvashattunk, aki koronavírus fertőzése miatt szorult kórházi kezelése. A napokban sikeresen gyógyult, második negatív tesztje után végre hazatérhetett otthonába. Nem az első eset, hiszen Olaszországban több száz év felettit tartanak számon, akik viszonylag gyorsan felgyógyultak a koronavírusból. Az immunológusok szerint érdemes lenne részletesebb vizsgálatokat végezni, lehetséges hogy van egy régen kialakult ellenanyag a szervezetükben ami enyhíti a koronavírus fertőzés lefolyását.

A kormány ma esti adatai szerint a jelenleg fertőzöttek száma összesen 68351, az elmúlt huszonnégy órában 675 az új fertőzött. 10311-en szorulnak jelenleg kórházi kezelésre, 762 beteget az intenzív osztályon kezelnek, és 57248-an orvos által elrendelt házi karanténban vannak.

Eddig 125276-en gyógyultak, közülük ma 2366-an.

Az elhalálozottak száma 31908, közülük ma 145-en hunytak el.

Az eddig megfertőződöttek (jelenleg fertőzöttek + gyógyultak + elhunytak) száma 225435.

Az elvégzett korona vírus tesztek száma 3004960. A mai napon elvégzett 60101 teszt megközelítőleg 1,1%-os eredményt mutatott, átlagosan minden 89 tesztből 1 lett pozitív. A

Az elmúlt huszonnégy órában a fertözések száma 0,3%-kal emelkedett.

Mindannyian kíváncsian várjuk a holnapi napot, hiszen sokan újra munkába állnak, fellendül a forgalom, és kiderül hogy müködőképesek-e az új biztonsági elöírások. Holnap itthon maradok, a hírekben fogom nézni hogy mi történik a városban. Az üzlettulajdonosok nem csak a rájuk vonatkozó szigorú előírások miatt stresszesek: megnyitnak, de senki sem tudja hogy lesznek-e kliensek.

Holnap kiderül hogy a lakosságnak van-e kedve és bátorsága étterembe, fodrászhoz, vagy vásárolni menni.

Kacziba Andi