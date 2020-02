Légy az, aki vagy!

A szépség újrafogalmazására vállalkozott Robin Gi­vhan a közelmúltban megjelent tanulmányában.

A közösségi média nyomására a szépség ítészei visszavonulót fújtak, és szélesebbre tárták a kapukat – írja bevezetőjében, majd folytatja példákkal alátámasztott okfejtését. A szépség fogalmát természetesen a kulturális közeg is meghatározza, ami az egyik közösségben gyönyörűnek minősül, egy másikban olykor jellegtelennek vagy taszítónak hat.

Évtizedeken át a darázsderekú, dús keblű nők testesítették meg az eszményi szépséget. Ez volt norma a női magazinok születésétől fogva, amikor a szépség ismérveit áruvá tették. Az 1990-es évek elején lazulni kezdett a női szépség fogalma. A szépség értéke pénzben is jól kifejezhető, véli Givhan és meg is magyarázza: – Szívesen időzünk szép emberek körében, mert látványuk szemet gyönyörködtető, és mert azt hisszük, hogy aki szebb, annak a természete is jobb.

New Yorkban, Londonban, Milánóban és Párizsban a szépség ismérvei tíz év alatt többet változtak, mint az előző évszázadban. Egy darabig a szögletes formák számítottak kívánatosnak, majd a teltebb idomok. Sokáig a kelet-európai jellegű, sápadt szőkeségek uralták a mezőnyt, majd a napbarnított brazil szőkék következtek. Aztán a Prada divatház közel egyforma, sápadt, fehér, sovány manökeneket felvonultató vezetője hirtelen homokóra alakú modellekre váltott.

A modern nyugati szépségeszmény legfőbb jellemzője a légies, karcsú alak volt. És amíg csak kevesebben híztak el, a sovány modellek alig különböztek az átlagtól. Ám egyre több a túlsúlyos ember, így aztán álom és valóság között egyre jobban mélyül, és áthidalhatatlannak tűnik a szakadék. Nem azt követelték, hogy szépnek könyveljék el őket, csak stílusosan akartak öltözködni. Ma már a leg­elitebb márkák divatbemutatóin is feltűnik egy testesebb modell.

A szépség új definícióját a „szelfi nemzedék” tagjai adják, szerintük a szépség nem függ a hajviselettől, a testalkattól, a kortól vagy a bőrszíntől, sokkal inkább függ az öntudattól, a fesztelenségtől, az egyéniségtől, sőt, hétköznapi tökéletlenségektől is. A technikának köszönhetően mindenki maga szabhatja meg, mit tart szépnek.

New Yorkban dolgozik egy Vaquera nevű divattervező-kollektíva. Lepusztult környezetben, minden különösebb felhajtás nélkül tartja rosszul megvilágított bemutatóit. Modelljei – akiket az utcáról toboroznak – úgy néznek ki, mint akik egy átvirrasztott éjszaka után éppen most rajzottak ki a metróból. Hajuk kócos, arcuk mosdatlan. Haragos, türelmetlen léptekkel trappolnak végig a kifutón, mintha enyhén másnaposak lennének.

Párizsban a Balmain 2020 tavaszi kollekciójának bemutatóján a „Légy az, aki vagy”-felirat állt az egyik ruhadarabon. A márka kreatív igazgatója, Olivier Rousteing ezzel az üzenettel szeretne mindenkit bevonni a szépség eszméjébe.

Vezető képünk illusztráció.