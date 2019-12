Legolvasottabb hírek – 2019 október

Idén október hónapban sem maradtunk hírek nélkül. Olvasóink ezeket a híreket tartották a legérdekesebbnek:

Természetesen az első helyen az önkormányzati választással kapcsolatos tudósításunkat olvasták a legtöbben. Az eredményeket itt tekonthetik meg.

Megszületett a Város csillaga című dal és a hozzá tartozó zenei klip is, amelyben Dunaújvárost mutatják meg a szerzők. Igazán büszkék lehetünk rá, mint ahogyan a városunkra is!

Immáron eredményeikhez méltó, XXI. századi körülmények várják az uszodában sportolóinkat, illetve a nagyközönséget, szerdán ugyanis a terheléses próbaüzem kezdetén birtokba vehették a Modern Városok Program keretében közel hárommilliárd forintból megújult létesítményt.

Szavakkal nehéz leírni azt a változást, ami a kivitelezők munkája nyomán született a Fabó Éva Sportuszodában, a teljesen leromlott állapotú létesítmény helyett egy csodálatos, modern épülettel gazdagodott Dunaújváros. Nem véletlenül mondta azt ünnepi köszöntőjében szerdán délelőtt a klubok versenyzői és vezetői előtt Cserna Gábor polgármester, hogy ez történelmi nap. Majd Jókai Mórt idézte: „Csak az tudja, hogy meddig mentünk, aki azt látta, hogy honnan indultunk”.

Az ISD Dunaferr Zrt. október 30-án közleményben tudatta, 350 fős létszámleépítést jelentett be a munkaügyi központban. A cég a törvényi előírásoknak megfelelően jár el. Evgeny Tankhile­vich cégvezető a dolgozóknak egy nappal korábban írt levelében kiemelte, hogy az acélpiaci tendenciák okozta „komoly gazdasági és pénzügyi veszteségek okán” a helyzet komoly és súlyos, a tét pedig a vállalat jövője.

Ez nem jó hír. A cég hatékony működése, a foglalkoztatás, az adóbevételek kérdése minden érintettnek érdeke: a tulajdonosoké, a munkavállalóké, családtagjaiké, a városé, az országé egyaránt. Azt, hogy segítségre szorul a cég, azt eddig is tudtuk. Azt is, hogy ennek a segítségnyújtásnak milyen hivatalos lehetőségei vannak. Erről lapunkban többször is írtunk, és arról is, hogy van megoldás.