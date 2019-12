Legolvasottabb hírek – 2019. december

Idén december hónapban sem maradtunk hírek nélkül. Olvasóink ezeket a híreket tartották a legérdekesebbnek:

Aktuális kérdésekről tartott sajtótájékoztatót Medgyesi Miklós, az önkormányzat sajtószóvivője pénteken a városháza C szárnyában.

Medgyesi arról számolt be, hogy a város legutóbbi közgyűlése lezárultával a korábbi, október 29-i alakuló ülés kapcsán felmerült törvényességi követelményeknek eleget tettek (ezt lapunk úgy tudja, hogy nem így van, de a szóvivő erről mást nem mondott – a szerk).

A Vasmű úti fák kivágásával kapcsolatban új információ nem hangzott el, azt ismételte meg a szóvivő, hogy az folyamatban van, és mint mondta a Soproni Egyetem munkatársait is bevonták abba a projektbe, amely két fafajta kiválasztását célozza, amit tavasszal telepítenek a régi platánok helyére. Utánanéztünk, a pár oldalas szakértői leírás szerint: a Vasmű úton „a tavalyi év során (idén! – a szerk.) elvégzett térburkolási munkálatok egyik eleme a mellvédek elbontása és a talajfeltöltés megszüntetése volt.” Mint ismeretes a fák ezekben a mellvédekben növesztettek másodlagos gyökereket. „A másodlagos gyökerek csak a táp­anyagellátást tudják biztosítani, a fák kihorgonyzására, megtartására nem alkalmasak.” (A pár oldalas leírás a város honlapján megnézhető – a szerk.)

Mint ismeretes a helyi választások egyik kampánytémája – az ellenzék részéről – épp az volt, hogy a Vasmű úti fákat – a felújítások tették tönkre. És persze a nagy fakivágási projekt kapcsán kíváncsiak lennénk az engedélyekre is, mert arról nem a közgyűlés dönt.

A város nyugdíjasai nem számíthatnak jövőre az előző önkormányzati közgyűlés által megszavazott támogatásokra. Az arra jogosult városi nyugdíjasoknak (199 500 Ft nyugdíj összegig – szerk.) ugyan hétfőig, meg kell kapniuk az ötezer forintos önkormányzati támogatást, de jövőre változik a helyzet.

Itt a szóvivő az önkormányzat nehéz anyagi helyzetére hivatkozva már most bejelentette, hogy az arra jogosult nyugdíjasok jövő húsvétkor és októberben biztosan nem kapják meg ezt a támogatási formát, a 2020-as karácsonyi pénz, ha az önkormányzat anyagi helyzete stabilizálódik, akkor növelt összeggel esélyes. Az elhangzott témákra visszatérünk majd.

A Dunaújvárosi Hírlap birtokába jutott információk szerint a Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5.009/2019/4. számú határozatát alapul véve – az október 13-i önkormányzati választásokat követően megtartott – Dunaújváros MJV önkormányzata, október 29-i alakuló közgyűlésén meghozott valamennyi döntés jogszabálysértő, az eljárási szabályok betartásának hiánya miatt közjogilag érvénytelen. – áll a Fejér Megyei Kormányhivatal által kibocsátott törvvényességi felhívásában.

A Fejér Megyei Kormányhivatal megvizsgálta Dunaújváros MJV közgyűlésének 2019. október 29. napján megtartott alakuló üléséről készült jegyzőkönyvet, amely alapján törvényességi felhívást bocsátott ki. Az indokok között olyan alapvető hiányosságok szerepelnek, mint például az, hogy az ülés nem a hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) alapján lett összehívva, vagy az, hogy a közgyűlés elvonta a polgármester jogkörét azzal, hogy különböző hatáskörű alpolgármestereket választott. A mintegy tíz indokot tartalmazó törvényességi felhívás valamennyi része a Nemzeti Jogszabálytárban a hivatalvezetés, a jegyző számára december 2-től hozzáférhető. A törvényességi felhívásban foglaltak szerint már az SZMSZ megsértéséből az következik, hogy az alakuló közgyűlésen hozott valamennyi döntés jogszabálysértő, az eljárási szabályok betartásának hiánya miatt közjogilag érvénytelen.

Ez mindjárt három kérdést is felvet. Egyrészt szakmai szempontból ki járt el törvénytelenül, kit terhel a politikai felelősség ezzel kapcsolatban, harmadrészt pedig az érvénytelen alakuló közgyűlési ülés, érvénytelen határozatai alapján az azóta megtartott többi közgyűlésen hozott további határozatok is érvénytelenek-e.

Ami az első kérdést illeti, nos erre a törvényességi felhívás is kitér. Az önkormányzati törvényben foglaltak szerint a jegyzőnek jelezni kell a képviselő-testületnek, a képviselő-testület szervének és a polgármesternek, ha döntésük, működésük jogszabálysértő. Ugyanezen törvény szerint a jegyzőnek gondoskodnia kellett volna arról is, hogy ez ne fordulhasson elő. A jegyző ezen jogszabályban előírt feladatának nem tett eleget, ezért hivatali kötelezettségét vétkesen megszegte – áll a törvényességi felhívásban. A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerint a jegyző felett a munkáltatói jogkör gyakorlója a polgármester, akinek hatásköre és kötelessége a hivatalvezetővel szembeni eljárás lefolytatása.

A vasútállomástól a körforgó felé haladva, attól mintegy 50 méterre megcsúszott egy fehér kisteherautó, amely ennek következtében átszakította az út jobb oldalán lévő egyik építőipari vállalkozás kerítését.

Emiatt a kerítés mögött szabályosan tárolt építőanyagok a balesetet okozó gépkocsira dőltek. Szerencsére személyi sérülés nem történt. A rendőrség a helyszínen folyamatosan irányítja a forgalmat.

A 32 éves dunaújvárosi és a 20 éves adonyi bántalmazót a Fejér megyei rendőrök őrizetbe vették.

A nyomozás adatai szerint a két férfi 2019. december 17-én hajnalban megjelent a sértettek dunaújvárosi ingatlanánál, ahol a bejárati ajtót berúgták, majd a náluk lévő sodrófával, kalapáccsal és vascsővel tettleg bántalmazták az ott lakókat, akik közül az egyik férfi – az elsődleges orvosszakértői vélemény alapján – közvetlen, életveszélyes sérüléseket szenvedett.

Lapunk információja szerint megkezdődtek az egyeztetések a Dunaferr menedzsmentje, a reprezentatív szakszervezetek és az üzemi tanács képviselői között a munkáltató által 2019. október 29-én bejelentett csoportos létszámcsökkentés szándékával kapcsolatban.

Erről a munkáltató, az ISD Dunaferr Zrt. menedzsmentje a múlt hét végén adott tájékoztatást a Dunaferr DV Vasas Szakszervezeti Szövetség, a Dunaferr Ifjúsági Szervezet és a Dunaferr Központi Üzemi Tanácsa képviselői számára. Ezek szerint a létszámcsökkentést két ütemben tervezik végrehajtani, amellyel kapcsolatban a „részdöntésekre” 2020. januárban, illetve a tárgy­év II. negyedévében kerülhet sor. Megfogalmazásuk szerint megelőző intézkedésként egy ún. SENIOR 2 programot indítanak, amelyre azok jelentkezhetnek majd, akik 2021. június 30-ig nyugdíjjogosulttá válnak a cégnél.

A programban legfeljebb egy évet lehet eltölteni, amelyre a programban részt vevők az ott töltött időre a távolléti díjuk 100 százalékát kapják bérként. A tájékoztató szerint a leépíteni tervezett maximum 350 fős létszámot csökkenti majd a SENIOR 2 programban várhatóan részt vevők és a – létszámleépítés bejelentése után – már leépített kölcsönzött munkavállalók száma. (Nagy kérdés, hogy statisztikailag a kölcsönzött létszámból céges állományba átvett munkavállalók ez utóbbi kategóriába sorolhatók-e? – a szerk.) A munkáltató szerint a SENIOR 2 programban részt vevők által betöltött munkaköröket, akár átképzéssel is, felajánlják a leépítésben érintett területek munkavállalói részére. Információink szerint a gyáregységek már megkapták a leépítendő keretszámokat. A tájékoztató arról nem szól, hogy a kollektív szerződés alá nem tartozó munkavállalókat, akik a kiszervezett tevékenységek miatt máshol kényszerülnek dolgozni, mennyire érinti a Dunaferr acélpiaci helyzete, a cég tartalékképzésének hiánya.

Sport és fotó címmel nyílt kiállítás tegnap délután a Rudas iskola aulájában Horváth Nikolettnek, az iskola három éve elhunyt diákja emlékének ajánlva.

A tárlat mottója egy Kalimonasz-idézet volt: „Minden, ami létezik, benned él, A föld, a csillagok, az óceán. Te is benne élsz a fák leveleiben, A madarak dalában. Ott vagy minden emberben, A szél suttogásában. Hát szeresd. Hiszen ha őket szereted, Magadat szereted.”

A megnyitón Nagyné Fauszt Csilla általános igazgatóhelyettes elmondta, a Rudas iskola híres arról, hogy egy-egy elhunyt kollégájának rendezvénnyel állít emléket. Ennek nyomdokain hagyományteremtően egykori tanítványuk, Horváth Nikolett emlékének adóznak a Sport és fotó kiállítással. A ceremónián részt vett Nikolett édesapja Horváth Géza, és testvére, Horváth Bence is, aki egy személyben az egyik kiállító is.

A tárlatnyitó megindító közjátékaként Horváth Nikolett életképeiből összeállított válogatást vetítettek le, amelyen még sikeres, mosolygó kézilabdás diákként ugyanúgy látható volt, mint már kerekes­székbe kényszerült, életéért küzdő betegként.

Szemenyei István igazgató megnyitó beszédében úgy fogalmazott, sokan egyfajta szövetségben élnek azóta, amióta kiderült Nikolett súlyos betegsége, és megpróbáltak mindent megtenni azért, hogy meggyógyuljon, hogy minél kevesebb szenvedést okozzon neki ez a betegség. Három évvel ezelőtt már arra fogadkoztak, hogy az emlékét és pozitív életszemléletét őrizni fogják. Miután a sport oldaláról már van Horváth Nikolett nevét viselő DKKA-s felkészülési torna, úgy gondolták, hogy diákjuk emlékét egy olyan tárlattal igyekeznek megőrizni, amelyen a kiállítók között ott van öccse, Horváth Bence is.