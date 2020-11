Legfontosabb kincsünk az egészségünk!

A jó edző segít, lelkesít, motivál, példát mutat. Éppen úgy, ahogy Hrozik Edit aerobik oktató és edző teszi már évek óta, Dunaújváros hobbisport életét színesítve, a nem kis kihívást jelentő edzéseivel.

Személyes tapasztalatom szerint a tornaterem ajtajára kiírhatnánk: Figyelem, belépés csak nagyon elszántaknak!

Megmozgatja a fél várost, és aki részt vesz óráin, rutinos létére is egészen biztosan elfárad. Edit edzésein azonban nem csak ez, hanem a jó hangulat is garantált. Kisugárzása, nyitott és életvidám személyisége mindenkit feltölt, a hangos, ritmusos zenére végzett gyakorlatok valóban képesek erőt és vidámságot adni az embernek. Mindent összevetve Edit egy derűs, örökmozgó energiabomba.

– Mesélj nekünk a kezdetekről, gondolom, gyerekkorod óta meghatározó eleme az életednek a sport.

– Annyira nem… bár sok mindent kipróbáltam. A jazzbalettet Hegedűs Sanyival, a vízi aerobikot az uszodában, szerettem a csapatjátékokat a sulikban, mint a kézi- és kosárlabda- játékokat. A nagy váltás, vagyis az igazi felismerés 16 éves koromban jött, amikor elindultam egyedül egy női konditerembe, mondván, hogy a 164 centiméteres magasságomhoz akkor tartozó 65 kilómból faragjak le, nem is keveset! Nagyon jó kezekbe kerültem, szuper edzéstervet kaptam, akkor és ott kezdődött igazán az „életmódváltásom”, ami idestova húsz éve tart! Tizennégy kilótól sikerült megszabadulnom másfél év alatt, szinte a második otthonommá vált a konditerem, nagyon szerettem.

– Tavaly tavasszal még könyörtelen ZONA edzőként ismertelek meg, de úgy tudom, azóta más vizekre eveztél.

– Az első szerelem igazából a SpinRacing, a kerékpáros aerobik iránt lángolt fel bennem, ami a mai napig tart. 2007-ben kezdődött és tíz szuper évet tudhatok magaménak SpinRacing edzői mivoltomban, amelyet hálásan köszönök a dunaújvárosi és nagyvenyimi csapataimnak egyaránt. Azután jött a capoeria aerobik majd a ZONA. Idén szeptembertől viszont már a saját gyermekemet dédelgetem: #challegengemissionwitHEdit néven.

– Kidolgoztad saját edzésmódszeredet, amit azóta több százan kipróbáltak és óriási sikere van. Mi ennek a fő jellegzetessége? Miért ajánlod?

– Szeretem a rövid és ütős blokkokat, legyen az kardiósabb jellegű, vagy erősítő, akár hasizomra, alsó- vagy felsőtestre fókuszálva. Három-négy darab, nyolc-tizenkét perces #challenge-t egybefűzve igazán izzasztó edzést kaphatunk, az pedig, hogy épp melyik testrészünket szeretnék jobban megdolgoztatni, mindig variálhatjuk. Kezdőknek heti két alkalmat javasolok. Fokozatosan vágjunk bele, a haladók pedig többször is zúzhatják, de úgy lesz komplex az egész, ha a megfelelő pihenésre és a táplálkozásra is odafigyelünk mellette. Többféle kivitelezési módot mutatok a gyakorlatoknál, így mindenki választhat edzettségi szintjéhez megfelelőt, hogy aztán szépen tudatosan épüljön fel az egy órányi edzés bemelegítéssel és a végén nyújtással.

– Hogyan tudtad megoldani, hogy ne maradjanak mozgás nélkül az edzettjeid?

– Idén párszor újra kellett tervezni… Tavasszal azonnal online-ra váltottam, ahogy a – Maradj otthon! – szlogen felerősödött, és nem mehettünk termekbe edzeni. Bár akkor a jó idő beköszöntével még megoldható volt a szabadtéri mozgás lehetősége, most viszont a tél közeledtével beszorulunk majd otthonainkba. A sportot viszont így is folytathatjuk. Március óta online nyomom a csapataimmal. November közepén már az ötödik intenzív online edzés kurzus csoportom indul, heti háromszor fix időpontokban edzünk. A videók később is visszanézhetők és pótolhatók, vagy épp újra elővehetők más-más időpontokban is. Illetve több mint száz edzésanyaggal rendelkezem videó formájában, akár kezdőknek is.

– Közösségi megmozdulásaidat nyomon követhettük nyáron, az élményfürdőben, vagy épp a Balatonparton. Mesélnél ezekről, milyen sikere volt? Közel áll a szívedhez tömeget mozgásra bírni?

– Ez az én misszióm, a mozgás örömét átadni gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt! Imádok edzeni, és ha csatlakoznak hozzám, az óriási öröm számomra, ha pedig pozitívan zárul egy-egy ilyen közös megmozdulás, az nekem hab a tortán. Szerintem minden edző álma és öröme, ha minél többfelé el tudja juttatni az energiáját, kitartását és ezt át is tudja adni. Az az igazi közös siker! Nyáron a Petőfi suli táborában gyerekeknek tarthattam edzést, valamint a helyi élményfürdőben vízi aerobikot. Nagyon élveztem, mindkettőben volt kihívás: a gyerekeknél az, hogy elnyerjem a szimpátiájukat, illetve az érdeklődésüket fenn tudjam tartani. A fürdőzőknél pedig, hogy a pihenésből és napozásból egy kis mozgásra bírjam őket, de sikerült! A jó zene, a színes kislabdák egyaránt hatottak kicsikre és nagyokra. Köszönöm a lehetőséget, örök élmény marad! Czanik Balázzsal volt, hogy a nyári kánikulában a Balaton-parton capoeira aerobikoztunk. Hú, micsoda feelingje volt, mi edzők a parton, a kedves mozogni vágyók pedig a vízben. Egy szuper zenei mix és óriási bulit csaptunk. Itt most a fürdőzők jártak jobban, hiszen azonnal tudták hűsíteni magukat a Balatonban! Szuper volt, sok ilyet még!

– Mik a további terveid?

– Csak pozitívan és optimistán, ezt mindig megkapom, amúgy örök jókedvű vagyok. Ehhez hozzátesz a sport, a mozgás is, a felszabaduló boldogsághormonok, de tényleg mindig is pozitívan álltam az élethez, csakúgy, mint most. Több mint nyolc hónapja online tartjuk a kapcsolatot és edzünk együtt. Ami még pluszban jó, hogy más-más városokból és országokból is bekapcsolódnak a csoportomba, aminek nagyon örülök! Bár egyelőre így az éteren keresztül, de segítünk egymásnak, a kölcsönös motiváció nagyon sokat ad!

– Mit üzensz azoknak, akik még nem szánták rá magukat a mozgásra, de érzik, hogy fontos lenne?

– Sosem szoktam erőszakoskodni ezen a téren sem. Inkább csak mesélek arról, hogy milyen jó, vagy épp mi történik egy-egy edzés alkalmával. Rákényszeríteni senkire nem lehet és, nem is szabad! Azonban ha van egy segítséget nyújtó kéz, azt gondolom, merjünk belekapaszkodni. Én anno egyedül indultam el egy női konditerembe, ahol aztán sok-sok ismeretségre és barátságra tettem szert. A közös cél összeköt minket, tanulhatunk egymástól, ez pedig nagy segítség! Mindig az ismeretlentől félünk, tartunk egy kicsit, de egy jó edzőhöz fordulva biztonságban tudjuk magunkat. Fokozatosan elindulva nyert ügyünk lesz, bátran lépjünk, és tegyünk együtt az egészségünkért! Ebben a nehéz időszakban különösen fontos ez, amikor valóban legfontosabb kincsünk az egészségünk.