Leélni egy egész életet a soha el nem múló szeretet jegyében

A házassági évforduló egy rendkívüli családi ünnep, a házas emberek házasságkötése óta eltelt éveinek fordulója. Egy alkalom arra, hogy köszönetet mondjanak egymásnak az együtt töltött szép napokért.

A legtöbben számon tartják, sőt megünneplik. Szokás ilyenkor, hogy a házastársak valamilyen ajándékot adnak egymásnak, vannak, akik az alkalmat újabb lakodalommal ünneplik. A házassági évfordulók között van néhány nevezetes, olyan kerek jubileum, amelyeket különleges elnevezések és hagyományok jellemzik. A legismertebb házassági évforduló az ezüst-, az arany- és a gyémántlakodalom. A 25. évforduló az ezüstlakodalom, az 50. évforduló, pedig az aranylakodalom és a 60. évforduló nem más, mint a gyémántlakodalom, amely a soha el nem múló szeretetet jelképezi. Noha a gyémánt nem a legkeményebb anyag a világon, a görög „adamas” szó – amiből a drágakő elnevezése származik – „elpusztíthatatlant” jelent.

A dunaújvárosi Erkel kertben, egy 60. házassági évforduló okán jártunk. Zimmler Diána kereste meg szerkesztőségünket, hogy hírül adja nagyszülei közelgő gyémántlakodalmát. Mi pedig nem mehettünk el a 60. jubileum mellett szó nélkül.

Első látásra szerelem

Zimmler Mihály és felesége Zimmler Mihályné, Jolika nagyon kedvesen fogadta szerkesztőségünk kis különítményét. Örömmel kezdtek mesélni életükről, az elmúlt 60 közös évről.

A kapcsolatuk szerelem volt első látásra, 1958. május 3-án Bánrévén találkoztak egy futballmeccsen. Bánréve a szlovák határ mentén található, Ózdtól 15 kilométerre. A határőség katonái gyakran játszottak focimeccset a falu csapatával. Mihály, ez idő tájt katonai szolgálatát teljesítette a határnál, így a katonák alkotta csapatot erősítette. Egy ilyen, falu kontra honvédség rangadón látta meg a jóképű hátvéd a csinos lányt, aztán egy útlevélkezelés alkalmával történt a bemutatkozás, és onnantól mint a mesében…

A közös élet hajnalán…

Mihály budapesti származású, de a fővárosban az ifjú házasok csak 5 év múlva kaptak volna lakást. Mivel barátaik városunkban éltek, így szereztek tudomást, hogy a hazai nehézipar fellegvárát építve a fiatal munkásoknak kedvező életkörülményeket kínálnak. A katonaviselt ifjú férj, volt parancsnokától írásos ajánlást kapott a Dunai Vasmű akkori legendás gyárépítő igazgatójának, Borovszky Ambrusnak címezve. Így a városba érkező házaspárnak biztosítva volt a munka, amelyet két hónap múlva a bérlakás kiutalása is követett az Úttörő utcában.

Mihály esztergályosként kezdett a vasműben dolgozni, a 13 szorgos munkásév alatt a főiskolai diplomát is megszerezte. Majd 27 éven keresztül tanított a Bánkiban, ahonnan később nyugdíjba ment.

Jolika hadiárvaként nőtt föl. A munkaszolgálat fosztotta meg a hatgyermekes családot az édesapától, édesanyjának egyedül kellett a gyerekekkel a Szlovákiává lett területről Magyarországra települnie. A félárva gyerekek mégis szeretetben nevelkedtek. Jolika szép fiatal lányként néptáncos volt a faluban, már 14 éves korától Ózdra járt dolgozni. Városunkban a cipőgyárban dolgozott a minőségellenőr mellett, majd varrni tanult, és a Tex­til Ipari Szövetkezet dolgozója volt nyugdíjazásáig.

82 évet összeszámolni nehéz…

Mindketten 82 évesek, amelyből 60 évet együtt töltöttek. Nehéz összeszámolni, ennyi évet – mondják, mikor az életükről kérdezem őket. Egy fiú gyermekük született, három unokájuk és két dédunokájuk van. A gyermek Zimmler Gábor, aki édesapja nyomdokait követve a vasműben dolgozik, az egyik unoka az ifjabb Zimmler Gábor a papírgyár munkatársa. A másik fiú­unoka Zimmler Péter, aki egy napon született a nagyapával, főiskolai hallgató. A lány­unoka, aki egyben a két dédunoka édesanyja is, Zimmler Diána, Dunaújvárosban műkörmösként tevékenykedik. A déd­unokák pedig Szakács Maja Emma és a legkisebb Márkus Konor. A család és az unokák nagyon fontosak az életükben, a kétéves kicsi után is boldogan szaladnak, ha kell. Vallják, hogy az unokák, majd a dédunokák megszületésével újabb értelmet kapott az életük. A lehető legtöbb időt és minden ünnepet együtt töltenek. A közös élmények betegségeket képesek meggyógyítani, legalábbis addig biztosan, amíg az unoka, vagy a dédunoka ott van.

Jolika néni szerint az a baj, ha nincs türelmünk. Régen tiszteletre neveltek, nem szócsatákra. Jolika néni édesanyja intése szerint, ha rendes ember a férj, nem szabad elválni, mert a másik sem lesz különb.

60 év együtt, mi a titok?

Pedig ők is százszor elválhattak volna, de mindig volt megoldás. Volt megoldás, mert mérlegelhettek, hagytak rá időt.

Talán az is fontos lehet, hogy már az indulás is szép volt, az akkori szokásoknak megfelelően a házasságkötés a polgári szertartás után sátras lakodalommal folytatódott. Közel 70 vendég mulatott, a kevesebb mint 1000 forintos költségvetésű lagziban. A lakodalmas házaknál ilyenkor szokás volt disznót vágni, amiből Zimmleréknél is készült a lakodalmas húsleves, pörkölt és a töltött káposzta. Nagy segítség volt az a kedves szokás is, hogy minden meghívott kétfajta süteményt és egy tortát vitt magával a lakodalomba. Jolika hosszú, elegáns fehér ruhát viselt, fehér virágdísszel a hajában.

Nagyon fontosnak tartották mindig is a családi egység megőrzését, mert szerintük minden gyereknek úgy a legjobb, ha a szülei között nő fel. Persze emellett ők is élték az életüket, közös baráti társaságuk volt, amikor lehetett időt szakítottak a pihenésre, gyakran jártak külföldre is nyaralni, de nagyon szerették a színházi előadásokat is.

Két évvel ezelőtt még kiskerttulajdonosok voltak a Petőfi utcában. A kis ház és a gyönyörű kert mindennap szóba kerül, mert a kertészkedés is közös szenvedély volt.

Manapság…

Jolika manapság is ügyel a külső és a belső szépségre egyaránt, ma is minden nap tornázik. Elegáns idős hölgy, hajdanán híresen szép kontya ugyan már a múlté, de a fodrász által hetente karbantartott szép frizurája alól kedves arcában beszédesen csillognak a szemei, ami néha-néha szigorúan villan Mihályra –persze csak viccből.

Mihálynak része volt sport­ejtőernyős kiképzésben és a határőrségnél eltöltött idő is nyomot hagyott maga után, ezért már kicsit nehezebben megy a mozgás számára, de az online világban annál otthonosabban mozog. A legnagyobb közösségi oldal lelkes felhasználója, rengeteg ismerőssel.

A 60. házassági évfordulót, a Zimmler házaspár gyémántlakodalmát családjuk körében, közös ebéddel ünnepelték a soha el nem múló szeretetet jegyében.