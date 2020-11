Leégett egy négygyermekes család otthona

Kigyulladt és teljes terjedelmében ég egy lakóház Bölcskén, a Kiserdei utcában. Az esethez a paksi, a solti és a dunaújvárosi hivatásos, valamint a helyi önkéntes tűzoltókat riasztották, akik megkezdték a lángok oltását – áll a katasztrófavédelem vasárnap éjjeli hivatalos közleményében.

A tájékoztató mögött egy család van; Apa, Anya és négy gyermekük és a tönkrement otthonuk. Elmondásuk szerint a házuk teljesen kiégett, használhatatlan. Szerencsére nem sérült meg senki és a gázpalackot is sikerült időben kihozni a tűzoltóknak. Így nem lett még nagyobb baj. A hivatal ideiglenesen tudott számukra lakhatást biztosítani egy ideig. Elkeseredésükben ezúton kérnek segítséget, hogy a házat lakhatóvá tudják tenni. Szakmunkával, építőanyaggal, kétkezi munkával is tudják támogatni őket, de pénzügyi segítséget is elfogadnak. A hívásokat az édesapa, Dankó Endre András várja a 0620 415 24 69 -es telefonszámon.

Aki teheti, segítsen a bajba jutott családnak!