Lebénult a közlekedés, mert kilépett a folyó a medréből

Kacziba Andi Dunaújvárosban született, jelenleg, Milánóban él. A koronavírus okozta helyzetről ír egy blogot, amelyet megosztunk önökkel:

Milánó, 2020.07.24. – 136. nap

Arra ébredtem hogy szakadt az eső, de annyira, hogy azt hittem nem tudok elindulni otthonról. Ismét kilépett a Seveso a medréből, már nem is tudom idén hányadszorra, és elöntötte a környező városrészt. A közlekedés is lebénult, hiszen az aluljárók mindenhol megteltek vizzel. Szerencsére a környékemen egy fokkal jobb volt a helyzet, egy esőkabát és a gumicsizma most is megoldotta a problémámat. Bevallom, a melegben nem annyira kellemes a gumicsizma hordása. A meteo applikáció délutánra napsütést igért, úgyhogy bedobtam a táskámba egy sportcipőt délutánra, és elindultam.

A mai újsában arról olvashattunk hogy Campania régióban, ahol Nápoly is található, mostantól 1000 euró bírságot fizet, aki zárt helyen nem viseli a szájmaszkot. A tömegközlekedési eszközök nem indulhatnak el, ha valaki felszáll szájmaszk nélkül. Ismét megerősítik a rendőrségi ellenőrzést a csoportosulások megelőzése miatt, illetve azok feloszlatására. A kormány ma esti adatai szerint a jelenleg fertőzöttek száma összesen 12301, az elmúlt huszonnégy órában 252 az új fertőzött, közülük 53-an (21%) Lombardia régióban vannak.

713-an szorulnak jelenleg kórházi kezelésre, 46 beteget az intenzív osztályon kezelnek, és 11542-en orvos által elrendelt házi karanténban vannak.

Eddig 198192-en gyógyultak, közülük ma 350-en.

Az elhalálozottak száma 35097, közülük a mai napon 5-en hunytak el.

Az eddig megfertőződöttek (jelenleg fertőzöttek + gyógyultak + elhunytak) száma 245590.

Az elmúlt huszonnégy órában a fertözések száma 0,1%-kal emelkedett. A napi fertözések száma kevesebb mint tegnap, és az elhunytak száma is csökkent. Holnap és holnapután valószínüleg kevesebb tesztet fognak végezni mint hétközben, hogy látni lehessen hogyan változik a járvány menete ki kell várnunk a hétfői és keddi eredményeket.

Mától karanténba kerülnek a Romániából és Bulgáriából érkezők.

Mától biztos, hogy az iskola szeptember 14-én elkezdődik. Ami a dolgozókat illeti, akit lehet változatlanul Smart Working-ben (Olaszországban így hívják a Home Office-t, vagyis az otthonról dolgozást) marad. Milánóban szebbnél szebb felhőkarcolók épültek az elmúlt évtizedben, ezek általában irodák, bankok, és multinacionális cégek székhelyei. A Covid miatt megállt bennük az élet, hiszen csak lift használatával lehet feljutni az emeletekre, és a liftben lehetetlen garantálni a rengeteg dolgozó biztonságát. Mindenki csak találgat, hogy mi lesz a felhőkarcolók sorsa. Vajon előbb-utóbb vissza fogunk térni a régi kerékvágásba, vagy a Coviddal egy új korszakba léptünk?

Kacziba Andi