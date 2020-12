Látványos virágzatával könnyedén meghódítja a virágkedvelők szívét

Egyre gyakrabban találkozhatunk a kertészetekben, de már a kertekben is a látványos színvilágú sétányrózsával (Lantana camara), mely egyszerű gondozása miatt hamar kedvelt növény lett.

Levélzete sötétzöld, lándzsa alakú redőzött levelekből áll, melyek átellenesen állnak. Virágai élénkek, számos szín­árnyalatban előfordulnak, félgömb formájúak. Csalogatják a pillangókat és a méheket, így a sétányrózsa méhbarát kertekbe is jó választást jelent. Lilás-bordó színű bogyós termést hoz, mely zölden mérgező hatású. Tavasztól kezdődő virágzása mostanra véget ért, ezért ideje bevinni téli helyére, hiszen nem télálló növény, és csak megfelelő teleltetés mellett gyönyörködhetünk benne az elkövetkező években. A teleltetésnek két módja van, az egyik teljesen sötét helyen történik, ebben az esetben az ágakat metsszük vissza. A másik módszer a világos helyen történő teleltetés, ebben az esetben az ágak kétharmadát vágjuk vissza. Mindkét esetben az ideális hőmérséklet 5–10 Celsius-fok között van, a téli időszakban csupán annyira kell öntözni a növényt, hogy a földje ne legyen porszáraz.

Mérsékelten mérgező növény. A kertészekben bokros és kis fácskának nevelt változatai is kaphatók, kifejlett magassága jellemzően egy-két méter. Változatosan felhasználható a kertben, ültethetjük szoliterként vagy más dísznövények társaságába. Cserépben és függőkosárban is jól mutat. Törpe növekedésű hibridjei ágyások szegélyében kaphatnak helyet. A kúszó sétányrózsát (Lantana monte­vidensis) talajtakaróként is ültethetjük.