Kacziba Andi Dunaújvárosban született, jelenleg, Milánóban él. A koronavírus okozta helyzetről ír egy blogot, amelyet megosztunk önökkel:

Milánó, 2020.04.24. – 45. nap

Ma reggel ismét az Amazon futár csöngetésére ébredtem. Gyakran rendelek a neten, hiszen az egyetlen módja hogy beszerezzek bármit is, ami nem elsődleges szükséglet. A futár csak felcsöngetett a kaputelefonon, és a csomagot a postaládán hagyta. Leszaladtam a földszintre, és három csomagot láttam a saját dobozomon kívül, úgy látszik, a szomszédok is mindig rendelnek valamit.

Délután felhívott az egyik barátnőm, hiszen ma van egy közös barátnőnk születésnapja. Arra kért, öltözzek fel, mintha mennénk ünnepelni, és este 6-kor egy közös videóhívással köszöntsük együtt az ünnepeltet. Lassan két hónapja vagyok itthon pizsamában, vagy farmernadrágban, teljesen elkényelmesedtem, semi kedvem sem volt hozzá. Eszembe jutott, hogy az ilyen hívásoknál csak az látszik ami deréktól felfelé van, úgyhogy felvettem egy nyári blúzt a pizsamanadrágomhoz, a fülembe akasztottam egy pár fülbevalót, és megfésülködtem. A négyszemélyes videóhívás nagyon jól sikerült, a születésnapos boldog volt, jól esett több hónap után mindenkit együtt újra látni, az egyik barátnőnk örömében el is sírta magát. Ki tudja mikor találkozhatunk újra.

Mint az újságból megtudtuk, pár napja Torino-ban egy meztelen, részeg férfit észleltek a lakók, ezért kihívták a rendőrséget. Miután a rendőrök betakarták és kórházba szállították, kiderült hogy a férfi nem is Torino-i lakos, senki sem érti, hogyan került a városba.

A kormány ma esti adatai szerint a jelenleg fertőzöttek száma összesen 106527, az elmúlt huszonnégy órában 3021 az új fertőzött. 22068-an szorulnak jelenleg kórházi kezelésre, 2173 beteget az intenzív osztályon kezelnek, és 82286-an orvos által elrendelt házi karanténban vannak.

Eddig 60498-an gyógyultak, közülük ma 2922-en.

Az elhalálozottak száma 25969, közülük ma 420-an hunytak el.

A fertőzött egészségügyi dolgozók száma 16050.

Az elhalálozott orvosok száma 150, ápolóké 31, gyógyszerészeké 13.

Az eddig megfertőződöttek (jelenleg fertözöttek + gyógyultak + elhunytak) száma 192994.

Az elvégzett korona vírus tesztek száma 1642356.

Az elmúlt huszonnégy órában a fertözések száma 1,6%-kal emelkedett, de az ötödik napja csökken a betegek száma.

A várva várt Fase 2. program, ami május 4-én fog életbe lépni, még mindig nem készült el. Az előzetes szerint továbbra is be kell tartanunk a legalább egy méteres biztonsági távolságot, és sok esetben hordanunk kell szájmaszkot és gumikesztyüt is.

Valószínüleg messzebbre sétálhatunk lakhelyünktől mint eddig (200 m), és nem csak egyedül, már két felnőtt is mehet együtt, és a gyerekeik.

A polgármesterek fogják eldönteni hogy megnyitnak a parkok vagy sem, de a gyerekek számára ki kell hogy jelöljenek játszótereket.

A tervezet szerint meglátogathatunk egy rokont vagy ismerőst akkor is, ha nincs sürgősségi esetről szó, de a biztonsági előírásokat továbbra is be kell tartanunk.

Kezdetben csak kevés bolt nyithat meg, de elmehetünk azokba is amelyek nincsenek közel lakhelyünkhöz. A bevásárlóközpontok és a piacok valószínüleg egyelőre zárva maradnak.

Az éttermek és kávézók sem fognak megnyitni, de lehetséges lesz elvitelre ételt rendelni.

Újra lehet futni, kerékpározni, de továbbra is kerülni kell a csoportosodást.

Még kérdéses hogy az önbevallás szükséges lesz-e továbbra is a településen belüli mozgáshoz, vagy csak ha elhagyjuk a települést.

Az első hetekben biztos hogy nem lehet elhagyni a régiót, és még nem tudni hogy a településen kívüli nyaralókba, hétvégi házakba el lehet-e költözni.

A régió felvetette hogy újraindíthatná az autósmozikat.

Kiváncsian várjuk, mit hoznak számunkra az elkövetkezendő napok.

Kacziba Andi