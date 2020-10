L. Kárpáti Péter és Győrfi Pál vendégeskedett Adonyban

A Bálint Ágnes Művelődési Ház és Könyvtár vendége volt Győrfi Pál. Az Országos Mentőszolgálat szóvivője október 7-én este a Barátok közt sorozatból ismertté vált L. Kárpáti Péter színész-műsorvezető kérdéseire válaszolt, a tőle megszokott közvetlen, informatívan szórakoztató stílusban.

– Sok ellentétes információ terjed a koronavírussal kapcsolatban, célunk az eligazodásban segíteni – hangzott el a felvezetésében. – A magyar mentőszolgálat előnnyel indult, mert páratlan módon országos szolgálatról beszélhetünk, közös a kommunikációnk, a felszerelésünk, a szervezeti hátterünk, e tekintetben ez hungarikum. Azonban az év új helyzetet teremtett nálunk is, amíg leporoltuk a régi járványterveket, ezzel egyidőben elkezdődtek a központi intézkedések is – kezdte az előadást Győrfi Pál.

– Sok mindent megtudunk a vírusról viszonylag gyorsan a tudósok segítségével, így a reprodukciós rátát is ismertük. Ez a szám minden kórokozóra jellemző, és azt jelenti, hogy egy fertőzött hány embernek adja át a kórt. A Covid-19 esetében ez szám 2,5-2,8, tehát átlagosan majdnem három másik embert is megfertőzhet – magyarázta a szóvivő, majd hozzátette, hogy a matematikusok elemzése alapján a megsokszorozódott terjedés következményeként az egészségügyi rendszer túlterhelését elkerülendő hozták a döntést, amellyel átmenetileg lefagyasztották az országot. Ennek köszönhető, hogy a vírus első hulláma után – óvatosságot kérve a lakosságtól – feloldották a korlátozásokat.

– Sokan azt hihették, hogy eltűnt a vírus, és oly annyira elfogyott a lakosság óvatossága, hogy augusztus végére sokkal nagyobb számokkal a fiatalok körében lángolt fel a járvány ismét – magyarázta a mentős szóvivő.

– Az a baj, hogy a Covid-19-cel kapcsolatban, hogy 24-48 órával a tünetek megjelenése előtt már fertőzhet, és vannak olyanok is, akiknél egyáltalán nincs tünete a fertőzésnek. Most, hogy ne álljon meg újból az élet, védekezni kell, és azt csak így maszkban lehet – hangsúlyozta Győrfi Pál, majd azt javasolta, hogy érdemes védjegyes maszkot választani.

– Ezek a maszkok 2-3 mikronnyi részecskéket 99 százalék biztonsággal meg tudja szűrni, csak azért nem száz százalékban védenek, mert nem illeszkednek tökéletesen.

Végül Győrfi Pál arról is beszélt, hogy a Maradj otthon! szlogen helyett most aktív üzenetei vannak, a maszkviselésről, a kézfertőtlenítés és a távolságtartás fontosságáról, hozzátette, hogy ez véleménye szerint értékválasztás kérdése, felelősségvállalás a közösségért.