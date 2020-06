Küzdelem forró vízzel a gyomok ellen

Vegyszermentesen is megszabadulhatunk gyomnövényeinktől. A szódabikarbóna legalább annyira hatásos lehet, mint a só vagy a csalánból készült főzet.

Legolcsóbban és legegyszerűbben egy adag forrásban lévő víz segítségével mentesíthetjük kertünket az ártalmas növényzettől. Forraljuk fel egy adag vizet, majd öntsük a gyomokra, így garantáltan vegyszermentesen, kemikáliák nélkül végezhetünk eredményes munkát.

Ha inkább a megelőzésre szeretnénk helyezni a hangsúlyt, akkor a szódabikarbóna ebben is segítségünkre lehet. A gyomok növekedésének megállításához szórjuk a föld repedéseibe, réseibe. Abban az esetben, ha már van néhány szál gyom a kertben, szórjuk be a teljes növényt a porral. Minden háztartásban találunk sót, ami nemcsak az étkezésnél, de a gazok felszámolásánál is hasznos. Egy csésze sót és két csésze vizet forraljunk fel, majd az oldatot permetezzük közvetlenül a gyomokra.