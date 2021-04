Kutyák a város parkjaiban

Sok kutyatartó, zömmel városiak, olyan helyen élnek, ahol nincs más lehetőségük arra, hogy kedvencük biztonságos helyen, szabadon futkározhasson, mint a kutyafuttatók. De sajnos általában jóval kevesebb ilyen jellegű park található a közterületeken, mint amennyire szükség lenne, ezért aztán egyre gyakrabban hallani emiatt kialakuló konfliktusokról, balesetekről. Így van ez városunkban is.

Ezt ne hagyja ki! Az oltás ellen kampányolnak a baloldalon, de saját magukat beoltatják

Dunaújváros

A legbiztonságosabb, ha kutyafuttató céljára zárt, körbekerített zöldterületet jelölnek ki. Ahol az eb ismerkedhet a többi kutyával, játszhat, rohangálhat kellemes környezetben, póráz nélkül.

Ilyen „kutyás parkokból” sokfélét találhatunk országszerte, amelyek méretben, befogadóképességben és szolgáltatásokban is eltérhetnek. Már lapunk hasábjain is olvashattak róla, hogy Dunaújvárosban – annak ellenére, hogy több ezer kutya él a lakóövezetben – jelenleg egyetlen zárt kutyafuttató sem áll rendelkezésre, ahol a gazdik lemozgathatnák akár a kevésbé szocializált négylábú kedvenceiket. Tehát be kell érni a már jól megszokott kutyasétáltató helyekkel, mint például az alsó és felső Duna-part, Kádár-völgy – ahol évtizedek óta járnak össze a gazdik és kutyusaik.

van néhány általános írott és íratlan szabály, amelyek betartásával jó néhány probléma megelőzhető

A hagyományos kutyasétáltató helyek és a körbekerített kutyás parkok használata esetén is van néhány általános írott és íratlan szabály, amelyek betartásával jó néhány probléma megelőzhető. A szabályokat általában a helyi önkormányzatok, a helyi lakosok érdekeit szem előtt tartva alakítják ki. A jelenlegi járványügyi helyzetben egy országos érvényű szabály is van, a kijárási tilalom idején, este nyolc és hajnal öt óra között is sétáltathatják házi kedvenceiket a kutyatartók, egyetlen megkötés, hogy lakóhelyüktől maximum ötszáz méterre távolodhatnak el az esti séta során.

S melyek az íratlan szabályok? Először is négy hónaposnál fiatalabb, a teljes oltási sorral még nem rendelkező kölyökkutyát nem szabad kutyás közösségbe vinni. Tüzelő szukát pedig szigorúan tilos, mert ez rengeteg konfliktus forrása lehet. Természetesen fertőző állattal ne látogassunk élményparkot és nyílt futtatót se. Szintén fontos, hogy egy ember három kutyánál többet ne sétáltasson egyszerre. Ennél többre ugyanis már szinte lehetetlen figyelni.

a játék csak addig játék, amíg mindketten élvezik

Ha másik ebbel találkozunk, soha ne menjünk oda kérdezés nélkül. Nem tudhatjuk, hogy a másik állat milyen. Ne hagyjuk, hogy a kutyánk zaklasson másokat, és szintén nem kell szótlanul tűrni azt sem, ha a mi kedvencünket piszkálják mások. Mindig takarítsunk össze a kutyánk után, az elhagyott kutyapiszok gyakori probléma. Különösen figyeljünk a gyerekekre, ha szeretnék megsimogatni. Sarkalatos pont: amikor két vagy több kutya találkozik, a játék csak addig játék, amíg mindketten élvezik.

Ne felejtsük el, az én kutyám, az én felelősségem.