Kutya-gazdi futás tavasszal, helyben

Magyarország legnépszerűbb kutyás futó- és akadályversenye első etapjának, a Hard Dog Race-nek ad otthont Dunaújváros idén tavasszal.

A HDR Not Just Run-t nevezhetjük „belépő szintű” versenynek is, itt ugyanis nem kell a résztvevőknek tűzön, vízen, mocsáron és mindenféle akadályokon átverekedniük magukat, „csak” futni. A sportos naphoz a legideálisabb helyszínnek az alsó Duna-part bizonyult, ahol a futam mellett bemutatók és mindenféle családi program fogadja az állatbarátokat március 14-én. Ami a nevezést illeti, a szervezők felnőtt, junior és csapat kategóriában várják a jelentkezéseket.

A felnőtt futamok hossza 6 km, a Junior (8–14 éves korosztály) pedig 2 km. Mivel szintidő egyik távon sincs, ezért egyaránt várják a tapasztaltabb és hobbifutókat is, alapfeltétel, hogy csak fizikailag és mentálisan is egészséges kutyával vágjanak neki a versengésnek.

Fontos megemlíteni, hogy a rendezvény idén is egy nemes ügyet támogat, hiszen csatlakoztak a „10 millió fa” megmozduláshoz. Bővebb információt a harddograce.hu oldalon olvashatnak az érdeklődők, valamint a nevezésre is ott van lehetőség.