Különleges motorkerékpárok gyűjteménye

Akár veszélyt keresőknek is mondhatnánk őket, akik – ahogy a technika fejlődése engedte nekik – elunva a gyalogos ember lehetőségeit, valamilyen szerkezettel az ég felé törtek.

Vagy kéttenyérnyi felületen érintkezve a földdel, fittyet hánytak a hüledezők kiáltozására, motorkerékpárokon nyargaltak, amíg a benzinjük engedte.

Az utóbbiak közül a motoros kincsek elismert gyűjtőjét, Lukács Ottót kerestük fel. Naná, hogy nem csak régi, de különleges gépeket is mutatott nekünk.

– Kezdjük a magyar vonatkozással. Láthatod, hogy ezek is makulátlan, szalon állapotban szemlélhetők meg. Az első egy Csepel, aminek kardán meghajtása van. Ez egy elég ritka típus az ´50-es évek közepén készült. A születéséről sajnos pontos híreink nincsenek, hiszen az elmúlt néhány évtizedben könnyen nyoma veszett a hasonló dokumentumoknak.

Utcai gépnek készültek, 125 köbcentiméteres motorral. Az üzemanyagból az 1:16, 1:20-as benzin–olaj keveréket kívánták, amiből nem keveset: négy litert is elpuffogtattak száz kilométeren. Ezeknek még kellett az olaj rendesen… Mindegyik berúgó karos. A mai világban is megbízhatóan működnek! Erősen füstölgött, a hangja is meggyőző volt. Hátra, a vezető mögé egy plusz ülést is felszerelhettél az utasnak, vagy szépen elfuvarozhattál vele egy zsák takarmányt. Erre faluhelyen nagy szükség volt. Ebből a szériából fejlesztették ki a Danuviát. Az üzembiztosság titka a rendszeres, értő karbantartás, egy kis szerencse és a szeretet. A maguk korában ezek olcsó járműveknek számítottak. Ilyet kellett gyártani, hiszen az emberek akkor is szerettek volna utazni, de a fizetésük kevés volt az autóvásárlásra.

– Akkor most irány a moto­krosszpálya!

– Két sportmotort, krossz Danuviákat is hoztam erre az alkalomra. Kizárólag versenyek céljára készültek, a gyár versenyműhelyében. Sorozatgyártásra nem kerültek. Minden egyedi rajtuk, az első teleszkóptól a kipufogóig. Az egész szerkezetből talán, ha tíz százaléknyi alkatrész egyezik meg a szériadarabokéval.

– Erre van Magyarországon egy iparág, amely az eredeti alkatrészek pontos mását legyártja?

– Vannak utángyártható alkatrészek, de a krosszhoz például nem lehet hengert készíteni. Senki sem tiltja, de az egy nagyon nagy munka lenne, és érthető módon nincs rá akkora kereslet, hogy valaki egy ilyen technikai háttérbe beruházzon.