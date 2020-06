Kritikus választás: érzékeny bőrre krém

Az érzékeny bőrre krém kiválasztásának a folyamata soha nem egyszerű. Mehetünk biztosra és választhatjuk a nem túl vonzó illatú és kinézetű, gyakran igen nehéz textúrájú gyógyszertári keverékeket vagy kockáztathatunk. Esetleg az arany középút mellett döntünk és egy bio webshop érzékeny bőrre krém kategóriájából választunk valamilyen produktumot.

Hogyan válasszunk érzékeny bőrre krémet?

Lehetséges, hogy azzal már van tapasztalatunk, hogy mik azok az adalékanyagok, amikre kifejezetten rosszul reagál a bőrünk, de az is előfordulhat, hogy egy-egy rosszabbul elsült kísérlet okát nem tudtuk meghatározni. Mindenképpen jobb, ha biztosra megyünk és olyan érzékeny bőrre krém változatokkal szerelkezünk fel, amelyek csak és kizárólag természetes alapanyagok felhasználásával készültek, mellőzve minden mesterséges adalékanyagot. Így, ha csak nem vagyunk allergiásak valamely növényre is, nagy valószínűséggel elkerülhetjük a kipirosodott, fájó bőrt.

Arcápolás száraz bőr

Az érzékeny és a száraz bőr gyakran jár együtt sőt, esetenként még száraz ekcémával is számolni kell, így fontos, hogy birtokában legyünk a megfelelő bőrápolási rutinnak. Száraz, érzékeny bőrre krém ma már igen sokféle létezik ilyen-olyan pluszokkal. Akad olyan hidratáló krém száraz bőrre, amely ránctalanító hatású, de olyan is fellelhető, ami C-Vitaminnal lett felturbózva. Ámde, az is lényeges, hogy egy megfelelő arclemosót is találjunk, amit rendszeresen használunk a bőr tisztítására.

Még mindig népszerű a házi hajpakolás

A bőrünk mellett ,egy másik kritikus pont lehet a hajunk. Néha száraz, néha zsíros, van, hogy lapos, máskor meg túl száraz. Szerencsére ma már minden esetre kapható sampon, balzsam, hajpakolás és megannyi más csodaszer is. A házi hajpakolás még mindig hódít. Nem is csoda, hiszen általában kifizetődő a természet csodáitól segítséget kérni, de arra azért vigyázni kell, nehogy keresztreakcióba fussunk bele. Banános, olajos, tojásos hajpakolások a legnépszerűbbek, de azt kevesen tudják, hogy ha rosszul keverünk-kavarunk, akkor bizony árthatnak is. Ha biztosra akarunk menni és gyors segítségre van szüksége a fejünk ékének, akkor a bolti, természetes alapanyagokból készült hajpakolás a tuti módszer.

A professzionális hajpakolás előnyei

Az egyik legnagyobb előnye a professzionális hajpakolásnak, hogy pontosan tudjuk, mire jó. A töredezett hajra protein és mélyhidratáló hajpakolás kell. Ha viszont zsíros, akkor kerüljük a hajunkat elnehezítő összetevőket, mint a keratin. Egész egyszerűen csak annyit kell tennünk, hogy végigolvassuk a gyártó által elkészített ajánlást. Mi sem egyszerűbb!