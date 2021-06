Közvetlen élményszerzés: ősi mesterségről hitelesen

Az oktatási és nevelési intézményekben már hivatalosan is nyári szünet van. Ezért, aki még nem tette eddig, most már az is igyekszik megszervezni a vakációt. A szabadság elöltéséhez számos hasznos ötletet, tippet kaphatunk mostanság. Az ember lánya örömmel indulna is egy-egy csábító programra, ha ezek legtöbbje nem az ország másik felében és az üveghegyen is túl lennének. Pedig itt a közelben is vannak figyelemre méltó programok kicsiknek és nagyoknak egyaránt.

A településen a Jankovich-kúria Rendezvény- és Turisztikai Központ a XVIII. századi épülettel és az Ökoturisztikai Központtal festői környezetben várja a látogatókat. A Dunától néhány percnyi sétára, Rácalmás úgynevezett ófalui részében található a komplexum. A kúria patinás barokk épületegyüttese már önmagában is ámulatba ejti a látogatót. A hozzá kapcsolódó centrum pedig a település múltját és értékeit bemutató helytörténeti kiállítás állandó helyszíne. Ezek közül a nagy dunai halászatot bemutató éppen a közelmúltban újult meg. Érdemes előre autentikus tárlatvezetést kérni. Nekem ilyenben volt részem, ugyanis Kukucska Gyula az utolsó nagy dunai halászok egyike kalauzolt végig a tárlaton. Gyula bácsi humora és remek, közvetlen stílusában előadott anekdotái már önmagukban élményszámba mennek, a halászatról szólók kiváltképp. Kukucska bácsi Stromhauzer Laurával, az unokájával közösen állította össze és készítette el a kiállítás szakmai leírását. De maga a halászati kiállítás tárgyi anyagának legnagyobb része is családja és saját egykori eszközeiből állt össze. Mert mint elmondta: ezekkel méltó emléket szeretett volna állítani az egykori nagy dunai halászatnak. A családom igazi halászdinasztia volt… Nem hittem, hogy egyszer majd általam szűnik meg a láncolat – A családom igazi halászdinasztia volt. Nagyapám, apám, két nagybátyám mind halászként dolgozott. Öt-hat­éves koromtól én is jártam velük a Dunára. 1980-tól 2015-ig pedig magam is főállású halász voltam. Nem hittem volna, hogy általam szűnik meg a láncolat. – Az ősi mesterség rácalmási képviselői a Puskás, Kukucska, Fekete, Meleg és Sirmer család – mutat egy gondosan elhelyezett képre a tárlatvezető. – Mindegyiküknek a fia halászott az apjával, csakúgy, mint nálunk. Valahogy mégis én maradtam utolsónak. Persze sok külső segítséggel dolgoztam. Csapat nélkül, egyedül amúgy sem ment ez. Segítőim: Gruber Irma, a feleségem, és rajta kívül a külsősök Kiss István, Nagy Ferenc és Tonka László voltak. Később a halászat művelésében is változások következtek be. Kenderkötelek helyett különféle műanyagokat kezdtünk használni, és a mozgástér is változott. Mert amíg nagyapám idejében csak evezővel járták a Dunát, később megjelentek a motoros hajók is, és már nők is dolgoztak a szakmában. Végül 2016 elejétől a halászati törvény módosításával betiltották a kereskedelmi célú halászatot. – Nagyon sok szép emlékem van a mesterségről. Például az 1950-es években még élő hagyomány volt, hogy a vasárnapi ebéd friss halból készült, mert a vízparton a bárkából tudtak vásárolni. – Nagyon örülök, hogy ez a kiállítás megvalósulhatott, hiszen Rácalmás jelentős halászati település volt. Több olyan tárgy is van a kiállításon, amit én is úgy kaptam, például az ólomöntő kő az 1800-as évekből, vagy a jégvágó fejsze, ami ritkaság, örülök, hogy jó helyre kerültek. Köszönet Schrick István polgármesternek és az önkormányzatnak, hogy mindezt be tudjuk mutatni az érdeklődőknek és az utókornak a kiállításon keresztül. – Két köztéri halászati témájú szobor is van a településen, amelyet érdemes megnézni, és kedves barátom, Kondor Kálmán Gyulának a halászok költőjének munkáira is szeretném felhívni a figyelmet – mondta el búcsúzóul Kukucska Gyula. A kiállítás hétköznapokon munkaidőben bármikor megtekinthető, nagyobb csoportok bejelentkezését is örömmel fogadják.