Közös tálból sem

Mivel érésnek indult a bodza termése, Eszter előkereste a bodzadzsem készítéséhez szükséges szűrőket, edényeket, üvegeket, befőző- és édesítőszereket, közben keze ügyébe akadt a sajt- és csokoládéfondü-készlete.

Milyen kár, hogy ebben a járványos időszakban elmaradnak azok a szép emlékű fondüpartik, amiken körbeülték az asztal közepére állított melegítőedényt, és a közös tálakból kétágú fondüvillával felbökdösték az apróra vágott kenyérkéket, zöldség- és húsféleségeket, gyümölcsöket, hogy azután az olvasztott sajtba, a forró olajba, avagy a meleg csokoládéba mártogassák az oda illőket.

A piliscsabai sajtfondüjét a mai napig emlegetik, ha másért nem, azért, mert az olvasztott sajtmixe olyan nyúlósra sikeredett, hogy az asztaltól felállva, jó két méterre sem szakadt el.

A fondü szertartása vidámabbá teszi a társasági együttléteket

Ma már tudja, hogy egy-két kanál citrom levével javított volna a fehérboros, cseresznyepálinkás, borssal és szerecsendióval fűszerezett sajtolvadék állagán. A csokoládéfondüvel a barátait akarta elkápráztatni, aminek az lett a vége, hogy először magukat, majd szép sorban egymást, de még a falat is összekenték a tejszínes-rumos étcsokoládés, vajas masszával, miközben válogatott gyümölcsdarabokat és olajos magvakat mártogattak a rotyogó csokoládés tégelybe.

Egy újabb alkalommal, amikor marhahúskockákat sütögettek bő olajban, még a terítő is kigyulladt a fondüedény alatti borszeszégőtől, arról nem is szólva, hogy némelyikük a kézfejét is megégette, amikor a forró olajba engedett húsdarabok ráspriccelték a felhevült olajat.

De jó is volt.

Ki tudja, mikor lehetnek újból ilyen társasági evészetek, finom fehérborok iszogatása közben. Jól kitalálták annak idején a svájci hegyekben élő pásztorok, avagy a böjti időszak idején a szerzetesek, de az is lehet, hogy a mongolok, miként lehet a megmaradt és kiszáradt sajtokat és kenyereket élvezetes meleg eledellé alakítani.

Az amerikai kontinensen 1871-ben egy francia menekült próbálkozott vele, miként újabb lépcsőfoknak számított a második világháború utáni időszak, amikor is az Európát megjárt katonáik vitték a hírét és receptjét a svájci sajtfondüknek. További népszerűsítését a Swiss Challet étterem konyhafőnökének köszönhette: 1956-ban bemutatta a svájci sajtfondü mellett a marhahúsos fondüjét. A valódi ismertséget a reklámkampánnyal támogatott csokoládéfondük hozták el az 1960-as, ’70-es években. A húsos, halas és zöldséges fondük Kínából terjedtek el a világ minden tája felé.

Ma már idehaza is sokan kipróbálták és megtapasztalták, hogy a fondü elkészítésének és fogyasztásának vidám szertartása színesebbé teszi a baráti, családi együttléteket, ilyenkor a jó hangulat garantált. Eszter várja, hogy ennek is, miként errefelé mondják, a „közös tálból cseresznyézésnek” is újból eljön az ideje. Aztán kezdődhet a csokoládéfondüzés: barackkal, körtével, almával, szőlővel, bodzadzsemes kaláccsal, import cseresznyével…