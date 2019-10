Közeleg a tél

Ezt ne hagyja ki! Smoothie mixert érhetnek a Tündérszépeknek adott szívek

Megkezdődött az év végi hajrá. Értem ezalatt, hogy megjelentek a boltok polcain a mindenszentek és halottak napján „használatos” koszorúk, gyertyák, mécsesek, a csokoládéból készült Mikulás (idén sem győzöm hangsúlyozni, nem Télapó, hanem Mikulás) figurák, sőt, már a karácsonyi dekorációk, a különböző díszek is az áruházakban. A halloween jelképeivel is tele vannak a boltok, bár nem tudom, nekünk magyaroknak mi közünk van a kelta eredetű, angolszász ünnephez. Szóval az előkészületek talán a szokásosnál is hamarabb megkezdődtek – csak most már lassan véget érhetne a nyár, és kezdődhetne télbe borulni az idő.

Vezető képünk illusztráció.