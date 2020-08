Közel 300 kilós „aprósággal” lett Tökkirály Kavecz Attila

Már minden készen áll, hogy a 2019-es Tökkirály idén is sikereket érjen el az óriástök-termesztők évi rendes versenyén. A látványos és meglehetősen termetes terméseket hozó hobbiról magával az uralkodóval, Kavecz Attilával beszél­getett a feol.hu munkatársa.

A kertész végzettségű iszkai legény, Kavecz Attila az interneten ismerkedett meg a hatalmasra növő kabakosokkal, s szép lassan elkezdte érdekelni a dolog, és most már nemcsak a kertjének a királya, hanem az ország óriástök-termesz­tőinek is.

A töktrónuson helyet foglaló elmondta: – Menet közben egyre többet foglalkoztam magával az alkalmazható technológiával és a szükséges táp­anyag-utánpótlással, az igazi fordulat azonban akkor jött el, amikor felvettem a kapcsolatot Keszler Lászlóval, aki akkor ennek már a mestere volt. Rajta keresztül megtudtam, hogy sok hozzánk hasonló kattant van az országban.

Azóta nemcsak a tökök egy­re nagyobbak, de a ter­mesztők tábora is mind összetartóbb és népesebb, létszámuk meghaladja a harmincat.

Tavaly Rácalmáson volt a nagy megmérettetés, és ott Kavecz Attila nyert egy 272 kilós aprósággal. Keszler, mint szervező, korrekt módon visszalépett a versenytől, így az általa termesztett 370 kilós tök csupán érdekesség volt a viadalon. Nem csak ez az egy termett Keszler Lászlónak tavaly, hanem egy „késői szüretelésű” 403 kilós is.

Kavecz, a töktrónus birtokosa röviden felsorolta, hogy mit is kell tenni, hogy olyan eredmények szülessenek, amelyekkel megnyílik a lehetőség a trónfosztásra: – Gyakorlatilag napi szinten kell foglalkozni a növénnyel. Mi már a beporzást is magunk végezzük, és a főszárat, majd az oldalszárakat megfelelő irányba kell terelni, karácsonyfa alakzatba. Elhanyagolni nem lehet egy kicsit sem, hiszen 1-1,5 métert is nőhetnek a szárak naponta. Ha már megvannak a tökök, akkor a „nyurgákat” le kell vágni, és az egyetlenre, a kiválasztottra kell koncentrálni. Fontos, hogy hogyan áll, szükség esetén árnyékolni vagy éppen hűteni kell, és akkor ott van még a növényvédelem, a tőrothadás vagy éppen a lisztharmat ellen. Az esetleges repedéseket hintőporral kell kezelni, és évszakoknak megfelelően kell összeállítani a tápanyag-utánpótlást.

A király októberben kihívókra talál majd, de nem fél, ugyanis magabiztosan indul neki a versenynek. Van egy szép növénykéje, aminek lomb­felülete 120 négyzetméter, ami egyetlen tököt táplál. A verseny helyszíne és pontos időpontja egyelőre nem ismert, de egyszerre lesz a viadal és a tökhajóevezés is.