Környezetvédelmi praktikák otthonra is

A konyha, illetve maga a főzés és az alapanyagok beszerzése olyan terület, ahol nagyon gyorsan kiderül, mennyire fontos valakinek a környezetvédelem.

Sok-sok trükköt bevethetünk a környezeti terhelés csökkentésére, amivel kapcsolatban több hazai szálláshely is példát ad.

Az Őrségben, Magyarszombatfán található egyik panzióban magától értetődő, hogy helyi termelőktől származó alapanyagokból készült ételeket – zöldséget, gyümölcsöt, sajtokat, feldolgozott húsárut – szolgálnak fel az étteremben, sőt, a friss fűszernövények is a tavaszi karantén alatt kialakított konyhakertből származnak. Hasonló a helyzet más vendégházakban is, van rá példa, hogy a konyhán felhasznált zöldségek 40 százalékát saját magaságyásaikban termelik meg.

Sok helyen törekednek a műanyagok tudatos kerülésére

Több szállodában nagyon komolyan veszik a szelektív hulladékgyűjtést. A műanyagok visszaszorítása érdekében a reggelinél a lekvárt, a mézet, a helyben készült kencéket egyedi csavaros üvegekbe adagolják, amelyeket használat után 95 Celsius-fokos vízben fertőtlenítenek. Ugyanez történik a műanyag szívószálak helyett bevezetett vörösréz szívószálakkal. A műanyagot mindenhol mellőzik: az eldobható fürdőszobai kéz- és tusfürdők helyett természetes alapanyagokból készült, utántölthető kozmetikumokat találunk a fürdőszobákban. A szobákba is üveges ásványvizet, friss szódavizet vagy csapvizet készítenek be. Van rá példa, hogy tisztított vizet használnak üvegpalackokban, vagy csak visszaváltható ásványvizes üveget forgalmaznak, csatos üvegekben szervírozzák a szűrt vizet. Az egyéb italos üvegeket, valamint a vendégek otthagyott műanyag palackjait elviszik a legközelebbi szelektív hulladékgyűjtőbe. Több panzió beszerzett egy-egy narancs­prést, így a többrétegű dobozos narancslé helyett frissen préselt narancslét tudnak kínálni, vagy pedig a panzió saját bioalmájából préselt almalevet adnak a vendégeknek.

Mindez követendő és követhető példa otthon is.