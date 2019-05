Kórházi értekezlet a táplálkozásról

Tegnap tartották az évad utolsó tudományos értekezletét a Szent Pantaleon Kórház felsővezetésének, szakembereinek, az előadásokat követően pedig az őszi félév programjairól döntöttek.

Az ülést dr. Németh József osztályvezető főorvos koordinálta, valamint maga is tartott prezentációkat. Egyikben bemutatta a táplálkozási mobil team csapatát és munkáját, a szakemberek között van gasztroenterológus, dietetikus, belgyógyász és nefrológus is. A team a betegek kizárólagos vagy kiegészítő tápszeres táplálásáról dönt, havonta átlag 14 beteget látogatnak meg. Dr. Németh József előadást tartott továbbá Speciális esetek a tápláltság megítélésében címmel is, ahol kitért olyan táplálkozásokkal kapcsolatos betegségekre, rendellenességekre, mint a szarkopenia, a cachexia vagy az anorexia.

A táplálkozási mobil teamből prezentált Nagy Melinda dietetikus is, aki a tápláltság felmérésének különböző módszereit ismertette, és hangsúlyozta, a jól ismert BMI több szempontból elavult, hiszen a számok nem tesznek különbséget izomtömeg és zsírtömeg között, valamint az esszenciális tápanyagok hiányához vezető állapotokat, betegségeket is bemutatta.

Több informatív előadást is meghallgathattunk, Sudár Dóra diatetikus a tápcsatornán keresztüli klinikai táplálás eszközeit és lehetőségeit mutatta be, dr. Horváth Ágota a parenterális táplálás gyakorlatát ismertette, Koczó Anita a táplálásterápiáról mesélt, végül pedig a résztvevők megkóstoltak néhány enterális tápszert.