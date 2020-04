„Konzervkaják” – Amikor tartalékból kell élni a karanténban

A házi kosztnak párja nincsen. A jégkrémes dobozt cseréljük befőttesüvegekre, így tároljunk készétel „konzerveket” saját főztünkből!

A készételek tartósításához nincsen szükség speciális berendezésre, azokat kuktában is gyárthatjuk. Néhány hónapig így is elállnak! Készíthetünk pörkölteket, tokányokat – amelyekhez már csak a köretet kell kitalálnunk, miután a húst megkívántuk –, de a hagymás bab, a chili con carne vagy egy bolognai szósz házi változata is kiváló választás lehet.

Vegyük példaként a pörköltet. Készítsük el a húst, ahogyan szoktuk, annyi különbséggel, hogy olaj helyett sertészsírt használjunk. Eközben mossuk el a felhasználni kívánt befőttesüvegeket és fedőket, majd engedjünk beléjük vizet azok harmadáig, így helyezzük a mikróba és „pörgessük” a legmagasabb fokozaton 15 percen át, hogy fertőtlenítsük azokat. A fedőket egy kis edénybe helyezzük, s forrástól számítva öt percig lobogó vízben sterilizáljuk. A forrásban lévő vizet a kuktába öntjük, csakúgy, mint a befőttesüvegekbe öntött folyadékot.

A főtt húst átmerjük az üvegekbe, de nem „dugig”: a tetején kétujjnyi hely szabadon marad. A zsíros szaft a tetejére kerül. Lezárhatjuk. A kész üvegeket a kuktába (vagy lábosba) tesszük, közéjük konyharuhát rakunk. Az egészet lefedjük, így gőzöljük forrástól számítva 100 percen át. Ha lejárt az idő, a „konzerveket” hagyjuk a vízben kihűlni, de a legjobb, ha egy napig pihentetjük azokat. Ezután ellenőrizzük, hogy jól zárnak-e: ha nem tudjuk benyomni a tetejüket, jól sikerült a vákuumozás. Egyéb esetben együk meg a húst!

A kuktás konzervkészítésnél egyedül arra kell ügyelni, hogy a biztonsági szelepet ne emeljük fel azonnal a főzési időt követően, máskülönben az üveg a hirtelen nyomásváltozásban szétrobbanhat. Ugyanígy a lábosban gőzölésnél figyeljünk arra, hogy az edényre tegyünk átlátszó fedőt, amelyen keresztül ellenőrizhetjük a víz mennyiségét, és azt, hogy forr-e!

A konzervekbe nem kerülhet liszt, csont, burgonya és tejtermék, máskülönben az hamarabb megromlik.