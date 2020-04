Könyvtár az otthonunkban

Bár a dunaújvárosi József Attila Könyvtár határozatlan ideig zárva tart, de a virtuális kapuja továbbra is a nap 24 órájában nyitva áll! Honlapjukon és a közösségi médiafelületeiken is várják a látogatókat! Online szolgáltatásaik a könyvtárosok munkájának köszönhetően, folyamatosan bővülő tartalmakkal üzemelnek.

Most, a #maradjotthon idején egy remek gondolat az áprilisi könyves kihívás mottója: „egy könyv a polcodról, amit még nem olvastál”, talán most itt az ideje a saját könyvespolcunkon sorakozó kötetek közül választani. … amíg a könyvtár újra ki nem nyitja kapuit, és nem tudnak az új kötetek közül válogatni… de addig is: a távolság nem akadály, maradjuk kapcsolatban!

„… a Könyvtár határtalan…” borgesi gondolat még igazabb, amikor jelenleg „csak” a virtuális könyvtár áll az olvasók és a könyvtárosok rendelkezésére. Böngésszenek a könyvtár honlapjának friss hírei között; keressnek a katalógusunkban vagy a könyvajánlók között; kutassanak az adatbázisokban; olvassanak az archív helyi újságokból vagy éppen hallgassanak mesét, verset, felolvasásokat. Az otthoni munkavégzés keretében nemcsak azon dolgoznak, hogy a honlap, az adatbázisok, a közösségi oldalak tartalomfrissítése folyamatos maradjon, hanem azon is, hogy új szolgáltatások jöhessenek létre.

A József Attila Könyvtár online szolgáltatásai