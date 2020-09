Könnyítsd meg tanulmányaidat!

A Diákhitel fontos kiegészítő pénzforrás lehet a tanulmányok alatt, nagyon sok hallgató számára pedig az egyetemi élet természetes tartozékát jelenti. Mutatjuk, milyen opciók közül választhatsz!

A Diákhitel egy olyan segítség a hallgatók számára, mely megkönnyíti tanulmányaik vagy megélhetésük finanszírozását. Fontos tudni, hogy a Diákhitel Központ rendkívül kedvező feltételekkel vesz fel hiteleket hazai és külföldi befektetőktől, ebből a pénzből önköltségi elven, üzleti haszon nélkül nyújt kölcsönt a diákoknak. Ennek köszönhető, hogy a Diákhitel kamata a felét sem éri el a hozzá leginkább közel álló banki hitelfajták (pl. személyi kölcsönök) átlagos kamatának. – Írja a Dunaújvárosi Egyetem honlapja.

A Diákhitelt akár külföldi tanulmányaid finanszírozására is igényelheted. Ezen felül létezik külön, a koronavírus miatt kialakult problémák megoldására létrehozott termék is.

A Diákhitel felvételénél nincs hitelbírálat, nem kell jövedelem, sem kezes, sem egyéb fedezet. Kevés kivétellel bármely hallgató igénybe veheti (45 éves kor alatt).

DIÁKHITEL PLUSZ – 500.000 FORINT, SZABAD FELHASZNÁLÁSRA, 0%-OS KAMATTAL

A koronavírus miatt kialakult esetleges anyagi gondok enyhítésére kidolgozott kamatmentes Diákhitel Pluszt az intézményedbe való beiratkozást követően 2020. december 31-ig bármikor igényelheted. A maximum 500.000 forint értékben felvehető, teljesen kamatmentes diákhitelt szabadon költheted bármire. A futamidőt 1 és 5 év között Te választod meg, a törlesztést pedig csak egy éves türelmi időszak után kell megkezdened.

Részletekért kattints ide: https://bit.ly/31D3jCY

DIÁKHITEL1 – SZABAD FELHASZNÁLÁSRA, 1,99%-OS KAMATTAL

Ha a hétköznapi megélhetésedhez szeretnél pénzügyi segítséget, akkor válaszd a rendkívül kedvező kamatozású, szabad felhasználású Diákhitel1-et, akár külföldi tanulmányok esetében is. Idén tovább bővítjük a lehetőségeket, így 2020. augusztus 15-től már havi 150.000 forintot is igényelhetsz, így tanévenként összesen akár 1.500.000 forinthoz is hozzájuthatsz. Amennyiben van ügyfélkapus elérésed, úgy a hiteligénylésedet személyes megjelenés nélkül, online, percek alatt a Neptun rendszeren keresztül, elektronikus aláírással is benyújthatod. A törlesztést csak a hallgatói jogviszony megszűnését követően kell megkezdened, a havi részlet nagysága pedig a jövedelmedhez igazodik.

Részletekért kattints ide: https://bit.ly/2DZimiw

DIÁKHITEL2 – KÉPZÉSI KÖLTSÉGEK FINANSZÍROZÁSÁRA, 0%-OS KAMATTAL

Önköltséged fizetéséhez szükséged lenne anyagi segítségre? Akkor a kamatmentes Diákhitel2-t válaszd, melynek segítségével akár a teljes képzési költségedet finanszírozhatod. Az összeget közvetlenül a felsőoktatási intézménynek utaljuk, így az valóban a képzés finanszírozását szolgálja. A Diákhitel1-hez hasonlóan a hiteligénylést online, elektronikus aláírással pillanatok alatt elintézheted, a törlesztést pedig ugyanúgy a jövedelmedhez igazodva, a hallgatói jogviszony megszűnését követően kell megkezdened.

Részletekért kattints ide: https://bit.ly/3fQw8B8

A sikeres jövőd megalapozásához akár mindhárom termékünket egyszerre is igényelheted.

Mivel a jó pénzügyi döntésekhez alapos ismeretek és körültekintő mérlegelés szükséges, mindenekelőtt látogasd meg a http://www.diakhitel.hu/ honlapot.

Fektess a tudásba, fektess a jövőbe!