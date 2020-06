Költözés: Fejérből át Fejérbe?

Fejérben élni jó. Legalábbis ezt sugallja egy, a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) előzetes adatai alapján publikált statisztika.

Van, hogy úgy hozza az élet, költözni kell. A döntés mögött több tényező is állhat – például családi vagy anyagi okok. Ehhez kapcsolódva az egyik ingatlanhirdetési portál, az ingatlan.com a KSH adatait felhasználva nemrég kiadott egy közleményt, amelyben az elemzők bemutatják, az ország megyéi miként teljesítenek az ingatlanárakat, valamint a költözéseket tekintve. Az elemzés a 2020. február–júniusi időszakot öleli fel; az árváltozásokat a koronavírus-járványt megelőző időszak áraival mérték össze.

Nemcsak Székesfehérvár, de a teljes megye jól teljesített

Ez alapján a házak esetében Székesfehérváron nem történt változás: az efféle eladó ingatlanok átlagára ugyanúgy 53 millió forint maradt, mint a járványt megelőző időszakban. Ezzel Fejér megyeszékhelye az élbolyban foglal helyet; drágábban csak Érden (53,3 millió forint) és Veszprémben (54 millió forint) találhatnak házakat a leendő vásárlók. (Természetesen továbbra is átlagárakról beszélünk!) Ingatlanhoz a legolcsóbban Salgótarjánban (12 millió forint), Békéscsabán (25,2 millió forint), valamint Pécsett és Szekszárdon (egységesen 28,5 millió forint az átlagár) juthatnak a vevők. Országos szinten a legnagyobbat Salgótarjánban estek a házárak (17 százalékos csökkenés), a legnagyobb növekedés pedig Szolnokon figyelhető meg (9 százalék).

Lakást egy fokkal jobban megéri most vásárolni: Székesfehérváron 2 százalékkal csökkent az átlagár, amely így 23,3 millió forintot jelent. Összességében ennél drágábban Érden (29,9 millió forint), Győrött (25,9 millió forint), Debrecenben és Veszprémben (25 millió forint), valamint Kecskeméten (23,9 millió forint) találnak lakást az arra pályázók. Az átlagárakat tekintve a legolcsóbbakat Salgótarjánban (9 millió forint), Miskolcon (13,6 millió forint) és Békéscsabán (14 millió forint) vásárolhatják meg az érdeklődők. Az átlagos lakásár leginkább Salgótarjánban nőtt (5 százalék), míg a legtöbbet Békéscsabán csökkentek az árak (7 százalék).

S hogy miért állítottuk azt, hogy Fejérben élni jó?

A kiadott közleményben a tavalyi év belföldi vándorlásairól – vagyis a települések közötti költözésekről – is szó esik, amely szerint tavaly 16 ezerrel többen választották új lakóhelyül Pest megyét, mint ahányan távoztak onnan, míg ugyanez a szám Győr-Moson-Sopronban 4500, Fejérben pedig 1550 főt jelentett. Ezzel megyénk a harmadik helyet foglalja el a toplistán. Bennünket Vas (900 fő) és Komárom-Esztergom (800 fő) követ a vándorlási különbözetet tekintve. A legtöbben Budapestet (a különbözet 5700 fő) hagyták el, de a lista elején ott található Szabolcs-Szatmár-Bereg (5200 fő) és Borsod-Abaúj-Zemplén (4550 fő) is. A Fejérből új lakóhelyet választók fele (kereken 50 százalék) továbbra is a megyében maradt, a másik fele új megyébe költözött. A leghűségesebbek közé a borsodiak (a költözők 70 százaléka maradt a megyén belül), a szabolcsiak (68 százalék) és a Baranyában élők (66 százalék) sorolhatók.