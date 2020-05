Kisebb virágoskert és nagyobb udvar esetén is hasznosak

Legyen szó egy kisebb virágoskertről vagy egy nagyobb udvarról, az otthon körüli teendők ellátásához is számos nélkülözhetetlen eszköz szükséges csakúgy, mint házon belül.

Ha az otthonunk rendezettségére gondolunk, a belső tér mellett érdemes a ház közvetlen környékére is asszociálnunk. Ide értendő például kisebb virágoskert vagy akár egy parkosított, virágzó fákkal és bokrokkal díszített udvar is. Az otthonunk ezen része is rendszeres karbantartásra, gondozásra szorul, akárcsak a ház belső terei. Összegyűjtöttünk néhány alapvető és nélkülözhetetlen eszközt, melyek jó szolgálatot tehetnek a ház körüli teendők során.

„Ásó, kapa, gyertek! Ássuk fel a kertet!” – biztat a mondóka.

Nos, ez esetben is mindkettőre szükség lehet. A kiskerti munkák hatékony elvégzéséhez egy nagyobb, lábbal lenyomható ásó szinte alapfelszerelésnek mondható. Ezzel könnyedén fellazíthatjuk a talajt, amely ezt követően készen áll arra, hogy elültessük kedvenc növényeinket vagy akár néhány zöldségfélét veteményezzünk. Aki kisebb méretekben gondolkozik és az udvarban is főként cserepes növényeket vagy virágládákat tart, azok számára egy kisebb kézi ásó lehet a legjobb választás. Ami a kapát illeti, szintén nélkülözhetetlen a kültéri kiskertekben. Hiszen az eszköz segítségével könnyen, gyorsan és hatékonyan megszabadíthatjuk növényeinket a kártékony – és az összképet rontó – gyomoktól. Használat előtt rendszeresen ellenőrizzük, hogy a fej megfelelően rögzül-e a nyélhez, ezzel elkerülhetjük a baleseteket. Használat után mindig tisztítsuk meg, mert a rárakódott föld miatt könnyebben veszíthet élességéből, el is rozsdásodhat a gyakran használt szerszám.