Kisebb tempó, kevesebb baleset

A jelenleginél szigorúbb közlekedésbiztonsági intézkedésekkel, például lakott területen 30 kilométeres óránkénti sebességkorlátozással szüntethetők meg 2050-re a halálos közúti balesetek az Európai Unióban, legalábbis az Európai Parlament (EP) közelmúltbeli ülésén nagy többséggel elfogadott állásfoglalás szerint.

Ezt ne hagyja ki! Október 23-i sétatörténelem Bagi Ivánnal (videó)

Úgy gondolják, hogy a halálos kimenetelű balesetek 30 százalékánál kulcsszerepet játszik a gyorshajtás, s ezért a járművek biztonságos sebessége legfeljebb 30 kilométer per óra lenne a lakott területeken és ott, ahol sok a gyalogos és a kerékpáros. Az állásfoglalás emlékeztetett arra, hogy minden évben csaknem 22 ezren halnak meg, 120 ezren pedig súlyosan megsérülnek az Európai Unió útjain. A legutóbbi adatok szerint az utak továbbra is Svédországban a legbiztonságosabbak, egymillió lakosra 18 halálos baleset jut, míg 2020-ban Romániában jelentették a legmagasabb halálozási arányt, 85 halálos balesetet egymillió lakosra vetítve. Az uniós átlag 42 halálos baleset millió lakosonként. A magyar adat ennél valamivel magasabb – 46 haláleset –, de csökkenő tendenciát mutat.

Az uniós átlagegymillió lakosra 42 halálos baleset

A témával kapcsolatban kérdeztük meg a közlekedők véleményét. A veszprémi Böcskei Zoltán jelenleg főként Németországot járja kamionnal. Számára nem új keletű dolog a 30 kilométeres sebesség, hiszen ott számos kistelepülésen, alárendelt úton már most is ez a megengedett maximum bizonyos időkorlátok között, sokszor éppen csak a zajhatás mérséklése miatt. Ráadásul a németek igen komolyan veszik a szabályok betartását, és szigorúan büntetik is azok megszegőit.

– El tudom fogadni ezt, annak ellenére, hogy áruszállításból élek, hiszen ahol óvoda, iskola van, eleve nagyobb a veszély, óvatosabban kell közlekedni. Az már más téma, hogy nagyobb városokban, ahol széles, többsávos utak vannak, hatalmas forgalommal, nem lenne indokolt az ilyen mértékű lassítás – tette hozzá.

A tapolcai Kóczián Tibor fuvarozó viszont másként látja ezt a témát.

– Aki az áruszállításból él, s napi szinten közlekedik, súlyos következményekkel számolhat egy ilyen döntés után, hiszen a már amúgy is erősen lelassított közlekedést még tovább lassítják. – Gyakran így is jóval hosszabb a menetidő hazánkban, ha az ember kifog egy alig döcögő járművet, amelyet nem tud megelőzni. Sokan panaszkodnak emiatt már amúgy is. De nemcsak ebben látom a problémát, hanem a gyalogosok, kerékpárosok, rolleresek hozzáállásában is. Ha az óránkénti 30 kilométeres sebességkorlát életbe lép, a mostanihoz képest még bátrabban és kevésbé figyelmesen lépnek az úttestre, az úton tekerő, zenét hallgató bringásokról és a néha kiszámíthatatlanul cikázó rolleresekről nem is szólva – hangsúlyozta a fuvarozó.

Abban már nagyobb az egyetértés, hogy az EP minden országban zéró toleranciát vezetne be a sofőrök alkoholfogyasztásával kapcsolatban, ugyanis a halálos közlekedési balesetek negyedénél az alkohol is szerepet játszik. A képviselők olyan, biztonságos vezetési mód kötelező beállítását is javasolták a mobil- és elektronikus eszközökbe, amelyek a várakozások szerint korlátoznák a vezetők figyelmét elvonó üzeneteket.