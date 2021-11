Kisapostagon startolt a jubileumi Mikulásfutás

A Mikulásfutás egy kedves és hasznos program így mikulás és karácsony közeledtével. Kovács István 25 éve szervezi meg iskoláknak és óvodáknak ezt a testmozgást, népszerűsítve a sportot és az egészséges életmódot. Ennek kapcsán készítettünk vele egy villáminterjút.

– 25 év nagy idő. Bírja még?

– Tényleg régen kezdtem már, de még mindig lelkes vagyok. Szeretem a gyerekeket, ez hajt. Sokan a mai napig megszólítanak már felnőttként, hogy annak idején velem futottak. Ez jó érzés. Adok egy kicsit és a többszörösét kapom vissza mosolyokban, nevetésekben.

Lehet élvezni a szabad levegőt, a mozgást, a sportolást

– Sok sportolót nevelt ki?

– Nem az a célom, hogy sportemberek legyenek a gyerekekből, inkább meg szeretném mutatni nekik, hogy lehet élvezni a szabad levegőt, a mozgást, a sportolást. A mai gyerekek így is sok időt töltenek a telefonjuk előtt. A virtuális világ helyett itt a valódi, tele szépséggel és kalanddal. Úgy érzem, egyre nagyobb szükség van a Mikulásfutáshoz hasonló picike sportélményekre. Nálunk nem az a cél, hogy minél gyorsabban teljesítsük a távot. Szoktam is mondani, ha nem bírod, lassíts, vagy sétálj, inkább élvezd a mozgást.

– Sosem megy üres kézzel, ki finanszírozza az adományokat?

– Mindig van egy két jó ember, vagy cég, aki támogat, de többnyire magamra maradok. Azért mindig jut egy-egy szaloncukor a gyerekeknek, vagy pár labda az intézményeknek.

– Csütörtökön Kisapostagon kezdte meg a jubileumi Mikulásfutását.

– A Kisapostagi Mosolykert Óvoda és a Széchenyi Zsigmond Általános Iskola óvodásai és iskolásai vártak délelőtt. Most is, mint általában valamilyen témát viszek a futás mellé. Most az állatok védelméhez kapcsolódóan megtöltöttük az etetőket és csak ezután kezdtünk bemelegíteni. A futást követően pedig a Mikulás ajándékozta meg a gyerekeket.

– Hova megy legközelebb?

– Pénteken a következő városi iskola visszamondta a rendezvényt a vírushelyzetre hivatkozva. Meg tudom érteni, de én be vagyok oltva, már a harmadikat is megkaptam és a futás és a program a szabadban történik, így minimális kockázat mellett sportolunk. Úgy gondolom, nem szabad begubóznunk, a biztonsági ajánlásokat betartva élvezhetjük egymás jelenlétét, örülhetünk a sportnak és a mozgásnak. Bár megye szerte több helyre hívtak már, van még szabad időpontom, várom továbbra is az iskolák és az óvodák jelentkezését.