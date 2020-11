Kis horgászoknak karácsonyi ajándék készül

Kedves olvasónk, Sándor Norbert azzal a jó hírrel kereste meg szerkesztőségünket, hogy gyermekek számára horgászfelszereléseket gyűjt és Mikulásra ezekkel lepi meg a kis pecásokat, akiknek várja a jelentkezését.

Norbert szenvedélyes horgász. Mint az kiderült, a legutóbbi interjúnkból is, ha teheti, hetente többször is csónakba ül, és felfedezi a Duna rejtett helyeit, a halban bővelkedő területeket. Egy ilyen alkalommal emlékhajót talált elakadva a parton. Visszavitte a folyó közepére, majd útjára eresztette. Fényképet is készített róla, remélve, hogy eljut az emlékhajó készítőihez. Nagyot futott a horgásztársak körében a történet, mindenki megosztotta a közösségi oldalán a fotót. Így eljutott a vízre bocsátó rokonokhoz is, akik meghatódva köszönték meg Norbertnek a segítségét.

A horgászok összetartása most is remek ötlet megvalósulásához vezet majd.

Norbert ötlete alapján a horgászok környékbeli gyerekeknek gyűjtenek pecázáshoz való cuccokat. Vállalkozások és magánszemélyek is felsorakoztak a kezdeményezéshez. Gyűlnek a botok, az orsók, az etetőanyag-felajánlások, a damilok és a horgok is. Minden, ami egy olyan gyermeknek örömet okozhat, aki szeret horgászni, vagy érdeklődik a sport iránt. A felajánlások alapján eddig 22 gyermek részére tudnak csomagot összeállítani. A horgásztanyán, december ötödikén a Mikulás és a krampuszok adják majd át a gyerekeknek az elkészített ajándékokat.

Horgászok példás összefogása a gyermekekért

Sándor Norberten kívül az alábbi személyek és cégek ajándékoztak idáig: Hajdu László, Horváth István, ihorgász.hu, Jakab Gábor, Katona Szabolcs, Lévai Attila, Pentele horgászcentrum, Tálas Frigyes, Tauz Ákos, Tauz Norbert, Tóth László.

Norbert várja még a felajánlásokat, akár magánszemélytől, akár vállalkozástól. Természetesen várja a gyermekeket is, akik szívesen látnák a fa alatt a horgászcuccokat. Az alábbi e-mail-címen tudnak jelentkezni a felajánlók és a gyermekek: [email protected].

Sándor Norbert a későbbiekben nyári horgásztábort szervez azoknak a gyerekeknek, akik az ajándékozáson részt vettek. A gyerekek itt a horgászfelszerelésüket felnőtt felügyelettel próbálhatják ki, a bátrabbak a csónakból is úszózhatnak majd.