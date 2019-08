Kirobbanó erőben van a hazai internetes kiskereskedelem

A lap megjegyzi, hogy a dinamikus bővüléshez az is hozzájárul, hogy az eMAG április óta magyar bejegyzésű portál, ami azonban nyomot hagy a negyedéves statisztikán is: az első negyedévben 25 százalékkal bővült a magyarországi online kiskereskedelmi forgalom, a második negyedévben pedig 35 százalékkal.

A hazai e-kereskedők erőviszonyait jelentősen átrajzolja majd a piac két legjelentősebb szereplőjének, az eMAG-nak és az Extreme Digital-nak küszöbönálló fúziója, az összeolvadást augusztus végén, szeptember elején hagyhatja jóvá a Gazdasági Versenyhivatal – jelezték a cikkben. Az összefonódás bejelentése után a GVH eredetileg 30 napos, egyszerűsített versenyfelügyeleti eljárást indított, de utóbb átsorolta az ügyet a négy hónapos, teljes körű eljárások közé, mert úgy látta, hogy külön kell vizsgálni a hagyományos és az online kiskereskedelmi piacot, és az utóbbin belül a Magyarországra bejelentett cégeket.

Pedig az Extreme Digitalnak is meg kell küzdenie a külföldi tulajdonú szolgáltatókkal a hazai fogyasztókért, így például az Amazonnal vagy az Alibabával. Ezt bizonyítja, hogy az eNET szerint a magyarországi online kiskereskedelmi forgalom tavaly megközelítette az ezermilliárd forintot, de ennek csak alig több, mint a felét adták a magyar érdekeltségű e-kereskedők.

Az elmúlt négy-öt évben a virtuális térben a műszaki cikkek kategóriája után a divatruházat kereskedelme erősödött a leginkább, a szakértők úgy vélik, a következő két-három esztendő viszont az élelmiszerről szól majd a weben. Az online rendelések kosárértéke jelenleg nem ritkán három-ötszöröse a hagyományos bevásárlókocsikénak. Mindez a hagyományos kereskedelmet folytatók számára jelent kihívást.

A lap idézi a GKI Digital és az Árukereső közös felmérését, amely szerint a magyarországi online kiskereskedelem forgalma tavaly 425 milliárd forint volt, 17 százalékkal több, mint 2017-ben. Az év elején 3,2 millió aktív online vásárló volt, ez egy év alatt 6,5 százalékos növekedés. A hazai online vásárlók tavaly átlagosan tizenkétszer rendeltek, alkalmanként 11 ezer forintért.

Sokféleképpen

A megkérdezett dunaújvárosiak eltérően gondolkodnak a hazai webáruházakról.

Török Zsanett egyre többször vásárol hazai webáruházból, ugyanis egyre többször talál olyan árut, ami ár-érték arányban, a szállítási költséget is figyelembe véve megfelelő. Bár ruhaneműt nem venne weben, de sokszor csábítóak az akciók.

Kállai Félix nem vásárol hazai webboltból, véleménye szerint a külföldiek olcsóbbak, és szerinte nagyobb is a bizalom irántuk. Általában kisebb műszaki cikkeket rendel, így a szállítási idő hossza sem zavarja. Egyébként pedig szeret bemenni a boltba, és kézbe fogni a terméket.

Horváth Tiborné családjában a favorit az eMAG, ahogy fogalmazott gyűrűtől a búvárszivattyúig mindent ott vásárolnak. Bár a külföldi weboldalakról nem csak jó tapasztalatuk van, nem vette el a kedvüket, hogy a vásárlási listát onnan is feltöltsék.