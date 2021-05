Kincseket és remek hangulatot találtunk a Kosár kézműves és bolhapiacon vasárnap

Közel harminc árus kínálta a portékáját a kulcsi vásárban a hivatalok szomszédságában

Május 9-én, vasárnap délelőtt tavaszi napsütés köszöntötte a kulcsi Kosár kézműves és bolhapiacra érkezőket.

A vásárlók nem is késlekedtek sokat. Már reggel nyolc órakor igazi vásári forgatag volt a kulcsi hivatalok szomszédságában. Közel harminc árus kínálta a portékáit. Használt tárgyak, gyermekruhák, táskák, porcelánok, játékok és számtalan kézműves termék szerepelt a színes kínálatban. Vevők és árusok Kulcsról és a környező településről is érkeztek szép számmal.

A kézműves standokon is szebbnél szebb kincsekből válogathatott a piacozó közönség vásárfiát. Amíg az egyik pultnál tűnemezeléssel készült faliképek, tündérek és kiscipők csábítottak vásárlásra, addig a másiknál házi tészta és házi sajtos tallér, vagy kézműves sajtok és házi sonka, kolbász kínálta magát. Számtalan szebbnél szebb virágpalánta, évelő virág és sziklakerti növény illatozott. Ha kellően elcsábultunk, és nem volt kéznél cekker, akkor a kulcsi kosárfonó remekművei közül választhattunk a málházáshoz. Láttam még hófehér horgolt álomfogót csillogó gyöngyökkel, horgolt állatkákat kulcstartónak, vintage hangulatba illő régiségeket dekorációs alapnak, mit például fiókokat, képkereteket, póklábú kis asztalkát. Megcsodáltam a számtalan színű és formájú tartós dekorációt. Találkoztam a gyönyörűséges mézes kalácsot meg a levendulás termékeket és az isteni levendulaszörpöt árusító kézművesekkel is. Találtam a boltban méregdrágán beszerezhető, de itt fillérekbe kerülő keksz pecséteket és különleges sütiformákat. Végül, de nem utolsósorban most is meg kell említenem a kürtös kalácsost, aki a kulcsi vásár hangulatához már nélkülözhetetlen illatos és ízeiben is fenséges élményt szolgáltatta.

– Közel hat éve szervezem a kulcsi vásárt, és a legutóbbi vasárnapit igazi sikernek éltem és éltük meg. Rengetegen voltunk, csodálatos volt az időnk és remek hangulat volt. Számtalan új arcot fedeztem fel a vásárlók között. Ahogy beszédbe elegyedtünk, elmondták, hogy a környező településekről; Adonyból, Rácalmásról és sokan Dunaújvárosból is érkeztek. A közösségi médián keresztül értesültek a piacról, és nem bánták meg, hogy eljöttek. Mert kincseket találtak – mondta el Pádár Edit szervező.

Legközelebb május 15-én dél­előtt lesz ismét kézműves vásár Kulcson a hivatalok körüli körforgóban.