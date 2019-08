Kihasználhatja a nyár utolsó heteit még egy kis feltöltődésre

Ha az utószezonban szívesen mártózna egyet, vagy csak kirándulna, esetleg elvonulna egy hosszú hétvégére, akkor mutatunk néhány olyan úti célt, ahova akár olcsó repülőjáratokkal is eljuthat.

Albánia

Másfél évtizeddel ezelőtt a többségünk még úgy gondolt Albániára, mint egy elmaradott balkáni országra, ahol nagy a szegénység, sok a szemét, és a hegyeken meg a tengereken kívül más nincs is… És akkoriban nem is tévedtünk túl nagyot. Azt már csak kevesen tudták az elzárt országról, hogy az ottani természeti csodák képeslapra való szépségek. Így aztán amikor a térség fejlődésnek indult, sokan meglepődtek, hogy milyen érdekes és gyönyörű helyek is vannak Albániában. Egyrészt várja a turistákat a 360 kilométer hosszú tengerpart, olyan népszerű üdülőhelyekkel, mint például Ksamil, Vlora és Lukova. Másrészt aki városnézésre vágyik, annak a főváros, Tirana is megér egy misét: tekintse meg a Nemzeti Múzeumot és az Ethem Beumecsetet is. A romváros, Butrin az UNESCO világörökségi listáján is szerepel, de Krujában is érdemes szétnézni – például a bazársoron. A kirándulóhelyekre sem lehet panasz Albániában: a Kék szem-forrás, az Ohridi-tó vagy éppen a Llogara Nemzeti Park is várja az érdeklődőket.

Bulgária

A hazánktól nem túl meszsze található bolgár tengerpartot az utóbbi években újra felfedezte magának a magyar közönség is. Vegye célba a Napos- partot, a déli rész legnagyobb üdülőtelepét, ahol mindent megtalál, ami egy jó nyaraláshoz szükséges! Például Neszebár városát, amit gyakran neveznek a Fekete-tenger gyöngyszemének is. Amellett, hogy turistaként a lenyűgöző tengerparton múlathatja az időt, a hely történelmi látnivalókban is bővelkedik. Érdemes megnézni a félsziget bejáratánál elhelyezkedő török kori szélmalmot, de feltétlenül tegyen egy sétát Mihály és Gábriel arkangyal templomához is. Természetesen Neszebáron kívül más tengerparti településeket is felkereshet, például Burgaszt, a kikötővárost, Sozopolt, a romantikus üdülőhelyet, vagy éppen Várnát, a kulturális központot.

Zákinthosz

Zákinthosz kimondottan közkedvelt a görög szigetekre vágyó magyar turisták körében. A régészeti kutatások azt bizonyítják, hogy már az újkőkorszakban lakott volt, nem véletlen, hogy az ókori görög költő, Homérosz is említi műveiben. A kis sziget elképesztő természeti kincseket rejt. Már a látványa is elvarázsolja az embert: sűrű zöld növényzet és kopár síkságok váltják egymást, a meredek sziklafalak alatt pedig hihetetlenül kék tenger hullámzik. Legnépszerűbb látnivalói közé tartoznak az ország északi részén található kék barlangok, ahova motorcsónakkal szállítják a turistákat. Ha nem zavarja a tömeg, keresse fel Laganas város homokos strandjainak egyikét! A Navagio-öbölben pedig egy 1980-ban zátonyra futott csempészhajó roncsát tekintheti meg. Perast Montenegróban, a Kotoriés a Risani-öböl találkozásánál fekszik Perast városka. Amennyiben a nyarat egy bájos helyen szeretné zárni, ahol semmi mást nem tud csinálni, mint kávézókban üldögélve merengeni, esetleg hosszas beszélgetéseket folytatni a partnerével, ahhoz ez az ideális úti cél! A csodás hegyek lábánál, a vízparton elterülő településen mindössze egyetlenegy látnivaló akad: a tengerészeti múzeum, ahol híres helyi hajósok ereklyéi és portréi láthatók.