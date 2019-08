Ki az úr az űrben?

Egyéves múlt, amikor Valentyina Tyereskova, a világ első, szovjet űrhajósnője hetven órát töltött az űrben, és a Vosztok–6 fedélzetén 48-szor kerülte meg a Földet.

Már a diplomáját is kézhez kapta Eszter, amikor az első amerikai űrhajósnő, Sally Ride a Challengeren feljutott az űrbe. Szvetlana Szavickaja szovjet űrhajós pontosan harminc éve, 1984. július 25-én első nőként tett űrsétát: az 1982-ben felbocsátott Szaljut–7 űrállomást hagyta el mintegy három és fél órára.

Hosszabb bolygóközi űrutazásra, esetleg egy távoli világ benépesítésére készülünk? Lehet, hogy észszerűbb lenne kizárólag nőket küldeni – veti fel Nadia Drake „Küldjünk csak nőket az űrbe!” című tanulmányában, amelyet a National Geographic Magyarország legfrissebb száma közöl. A ­NASA évtizedeken át kizárólag férfi űrhajósokkal dolgozott, és a Gagarin óta fent járt földlakók 11 százaléka, 63 űrhajós volt csupán nő – és sorra veszi, amiért több szempontból alkalmasabbak a nők az űrutazásra.

Először is, kisebbek, fizikailag kevésbé viseli meg őket az űrutazás, és személyiségükből fakadóan is rátermettebbek. S ha felmerül egy távoli világ benépesítésének elképzelése, ez nélkülük nem megy. Számtalan űrhajó indult már útnak, amelyben csak férfiak ültek, de olyan még egy se, amelyben csak nők. A ­NASA attól fél, hogy ha egyszer csupa nőt küldene fel, szenzációhajhászással vádolnák – véli Margaret Weitekamp, az egyesült államokbeli Légi- és Űrmúzeum kurátora.

Logikus lenne könnyebb űrhajósokkal dolgozni, hiszen a rakéta fellövéséhez, az űrhajó manővereihez kellő üzemanyag pénzbe kerül. Miért nem elég, ha csak kisebb testű embereket küldenek fel? Miért számít a nemük? Azért, mert a nők és a férfiak másképpen reagálnak az űrbeli viszonyokra. Úgy tűnik, hogy a női szervezet kevésbé sínyli meg az űrutazás fiziológiai hatásait. A jelek szerint a férfi űrhajósokat ugyan kevésbé sújtja az „űrbetegség”, viszont nekik hamarabb kezd romlani a hallásuk és látásuk, a nők körében azonban gyakoribbak a húgyúti fertőzések.

Összehasonlító vizsgálatokból az is kiderült, hogy a férfiak inkább az egy meghatározott célt kitűző, rövid expedíciókon jeleskednek, a nők a hosszú, helyhez kötött vállalkozásokban. Ha az emberek sokáig vannak összezárva egy helyen, érzékenyebbeknek kell lenniük egymás iránt, figyelniük kell egymásra, kommunikálniuk kell egymással. A nők már kiskoruktól elsajátítják ezeket a viselkedésformákat.

Ha a nők a testsúly, a fizikai tűrőképesség, a társas viselkedés és a szaporodás szempontjából is alkalmasabbak a hosszú űrutazásokra, akkor nincs is értelme férfit küldeni? – teszi fel újból a kérdést Nadia, hogy azután meggyőzze olvasóit: a vegyes összetételű, férfiakból és nőkből álló csapatok a legsikeresebbek.

Vezető képünk illusztráció.